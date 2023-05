Le Club de gymnastique L’Envol sur un petit nuage 

Le Club de gymnastique l’Envol était représenté par sept gymnastes au Challenge des régions. Sur la photo, on retrouve Nancy Therrien (entraîneuse), Emma Tremblay, Camille Tremblay, Mélodie Bouchard, Kelly-Ann Tremblay, Eva Leonard (à l’avant), Rosalee Desbiens et Joannie Brassard (entraîneuse). Absente : Jade Bouchard. Photo : Courtoisie

Le Club de gymnastique L’Envol de Forestville revient du Challenge des régions complètement revigoré et stimulé, rien de moins. Les sept gymnastes qui ont performé à la compétition provinciale tenue à Varennes du 5 au 7 mai ont excellé, rapportant trois médailles et quatre rubans, une des récoltes les plus importantes du club à ce jour.

« Je suis sur un petit nuage », commente d’entrée de jeu l’entraîneuse et fondatrice du club forestvillois, Nancy Therrien, qui rappelle que le club connaissait « un creux » depuis le départ aux études de quatre athlètes du réseau civil en 2017.

« Ensuite, on a eu la pandémie. Ç’a donné un gros creux. L’année passée, on est revenus de la pandémie, mais on n’a rien ramené. On a eu quelques proches du podium. Mais cette année, avec le déménagement à Portneuf-sur-Mer, en ayant une place plus fixe, ç’a aidé », raconte Mme Therrien.

Il ne faut pas négliger la passion et la résilience des gymnastes et entraîneuses, qui font toute la différence. Le club local offre peu d’heures de cours à ses athlètes comparativement à d’autres organisations au Québec. L’équipe de la Haute-Côte-Nord est tout de même sortie grande gagnante de la Côte-Nord au championnat provincial.

« Ce n’est pas tout le temps le nombre d’heures qui fait la différence, constate fièrement Nancy Therrien. Peut-être que la résilience et la détermination, ça joue en notre faveur. » Il faut dire que le Club L’Envol n’était représenté que par sept gymnastes, un très petit nombre par rapport aux autres organisations.

Le Challenge des régions oppose les 19 régions

du Québec pour un dernier événement annuel. La 12e édition réunissait plus de 1 000 athlètes, 250 entraîneurs, 150 bénévoles et 6 000 spectateurs.

« Le Challenge des régions est une compétition de grande envergure. Les athlètes qui compétitionnent habituellement dans leur région, dans leur gymnase, se rassemblent pour la première fois de l’année sur un même plateau de compétition », explique Alexandra Castonguay, directrice des opérations et communications chez Gymnastique Québec.

Résultats

Dans la catégorie R5 13-14 ans, sur le plateau A, Emma Tremblay a obtenu un ruban de 8e position au tumbling tandis que Kelly-Ann Tremblay s’est illustrée à la poutre remportant ainsi une médaille d’argent.

Sur le plateau B, Rosalee Desbiens a terminé 10e au trampoline, Mélodie Bouchard a enfilé le bronze à son cou au saut de cheval, Camille Tremblay a réussi à se hisser au 17e rang au saut de cheval, sur un total de plus de 50 athlètes.

Chez les R5 9-10, le Club L’Envol comptait sur Eva Leonard qui performait sur le plateau A. Elle a montré ce dont elle était capable en mettant la main sur trois rubans : 4e place au sol, 4e au tumbling et 5e au trampoline. Son entraîneuse souligne d’ailleurs sa note excellente de 9,45/10 au sol. « On ne voit pas ça souvent », s’exclame-t-elle.

De son côté, Jade Bouchard est montée sur la troisième marche du podium en trampoline dans la classe R5 15 ans et plus, sur le plateau B. Une performance exceptionnelle pour la gymnaste qui s’est entraînée en solitaire presque toute l’année.

« On a réussi à aller chercher des récompenses à 5 appareils sur 6. Il n’y qu’aux barres qu’on n’a rien eu. C’est quand même assez rare de bien performer partout », souligne Nancy Therrien, qui est fière de ses athlètes.

La saison de gymnastique est maintenant terminée. Une formation avec des entraîneurs de Montréal est prévue en juin, mais les cours ne reprendront officiellement qu’en août.

La fondatrice du club dresse un bilan positif de cette première année au gymnase de l’école de Portneuf-sur-Mer. « Notre progression, c’est sûrement dû à ça aussi. L’essoufflement est moins grand chez les bénévoles juste de ne pas avoir à démonter et remonter les équipements chaque soir de cours », témoigne-t-elle.

Jade Bouchard est montée sur la deuxième marche du podium en trampoline. Photo : Courtoisie