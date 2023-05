Saison du baseball en Haute-Côte-Nord : départ incertain à Forestville

L’avenir est incertain pour les disciplines de balle de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord de Forestville. Les inscriptions jusqu’ici peu nombreuses font craindre le pire pour l’organisation, qui peine à attirer et à retenir ses membres.

La Ligue de balle Haute-Côte-Nord a tenu son assemblée générale annuelle à la salle Armand-Topping de Forestville le 2 mai dernier pour mettre de l’avant son plan de match pour la saison.

« Les membres du conseil d’administration étaient réunis, et une seule personne a assisté à l’assemblée », lance Michel Canuel, vice-président de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord.

Comparé aux années passées, le nombre d’équipes a drastiquement chuté depuis la pandémie de la Covid-19. Seulement deux équipes sont pour l’instant en lice pour la saison, contrairement à la dizaine des années précédant la pandémie.

« Auparavant il y avait 5 équipes d’hommes en balle lente et 3 en balle rapide, ainsi que 6 équipes féminines inscrites. Aucune ne revient cette année », se désole le vice-président.

Équipes mixtes

La Ligue s’est donc tournée vers l’établissement d’équipes mixtes regroupant hommes et femmes en formule balle donnée pour le début de la saison autour de la première semaine de juin.

« Pour essayer d’avoir des joueurs, nous avons proposé d’avoir une ligue mixte pour cette année. Mais pour l’instant, nous n’avons que 2 équipes de confirmées », précise Michel Canuel.

Pour le vice-président il faudrait l’intervention d’autres équipes pour rendre la saison plus agréable pour les joueurs : « À deux équipes les gens risquent de s’ennuyer vite en jouant l’une contre l’autre, et même de quitter ou d’aller jouer ailleurs ».

« On va tenter d’avoir au moins une troisième équipe et une quatrième si nous sommes chanceux, pour essayer de tenir une petite saison de baseball », invoque-t-il.

« De ce que j’ai vu les gens aimaient beaucoup le style mixte, car c’est davantage amical que compétitif », conclut-il.

Baisse d’achalandage

La Ligue de balle Haute-Côte-Nord disposera d’un terrain mis à niveau à Forestville pour le début de la saison.

« Le service de la ville de Forestville a débloqué des sommes pour effectuer quelques réparations sur les terrains, et la course entre les buts et le monticule devrait être réparé pour le début de la saison », explique Michel Canuel.

Cependant, le vice-président précise que les anciens et nouveaux joueurs ne courent plus le sport comme avant la pandémie.

« Le Covid-19 nous a fait beaucoup de tort au niveau de notre sport », soupire-t-il. « Nous n’avons pas beaucoup de demandes pour les jeunes, c’est difficile de les intéresser au baseball », ajoute-t-il.

D’anciens joueurs se sont également tournés vers d’autres sports, et n’ont plus de temps à consacrer aux buts.

« Il y a beaucoup de gens qui jouaient au baseball qui se sont tourné vers le dek-hockey le lundi et le mercredi », note le vice-président.

« Ça a changé et c’est une roue qui tourne. Peut-être que dans 3 ou 4 ans ils reviendront, mais pour l’instant on a perdu beaucoup de nos joueurs de balle », se désole-t-il.

Le calendrier restera sensiblement le même que les années passées, et l’aménagement d’une petite bâtisse près du terrain est envisagé. Le lance-balle sera également installé de manière permanente sur le terrain pour permettre aux intéressés de pratiquer leur élan.

Questionné à savoir s’il a bon espoir pour le déroulement de la saison, Michel Canuel précise qu’il faudra un regain d’intérêt de la part du public pour mener à terme la saison. « On se croise les doigts. On espère qu’il y aura plus d’inscriptions, sinon ça va sentir la fin pour cette année » redoute le vice-président.

Balle molle Essipit

Du côté d’Essipit, les joueurs sont toujours au rendez-vous. « Nous aurons 2 ligues de balle à Essipit », détaille Stéphane Chamberland, animateur en loisirs et vie communautaire de Loisirs Essipit.

« Il y aura la balle mixte les mercredis avec probablement 6 équipes cette année, dont une de Sacré-Cœur qui se joint a la ligue. Il y aura également 4 équipes dans la ligue de balle rapide masculine », promet-il.

Les jeunes de 5 à 15 ans seront également de la partie dans 4 catégories de balle molle mineure. « Une nouveauté cet été sera la balle molle féminine initiation », laisse entendre l’animateur. « Tout le monde est le bienvenu, peu importe le calibre », lance Stéphane Chamberland.