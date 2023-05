Magali Lavigne quitte Les Bergeronnes

Depuis l’annonce de son départ imminent, une vague de sympathie a déferlé sur les médias sociaux, interpellant Magali Lavigne à rester dans la région.

Pour la directrice générale de la municipalité des Bergeronnes en poste depuis février 2022, ce départ n’est pas évident à vivre. « Je suis complètement ébranlée par les témoignages des gens », rapporte-t-elle au journal Haute-Côte-Nord.

« C’est simplement une question de matériel et une question de difficulté d’enracinement permanent », raconte Magali Lavigne.

Mme Lavigne retournera à Château-Richer sur la Côte-de-Beaupré, où elle occupera la fonction de directrice générale adjointe.

Questionnée à savoir si elle allait revenir, Magali Lavigne n’hésite pas. « J’ai Les Bergeronnes tatouées sur le cœur depuis 30 ans », indique-t-elle. « Et quand je reviendrai, je pourrai partir en kayak, ce que je n’ai pas eu le temps de faire l’été où j’étais à la municipalité », admet-elle à la blague.

Elle revient sur le travail accompli aux Bergeronnes avec fierté. « On est maintenant sur la map pour les subventions et les projets, et on a pris le temps avec le conseil de réfléchir à nos priorités en tant que municipalité », affirme-t-elle.