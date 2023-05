Championnat national autochtone de hockey : l’expérience d’une vie 

Les équipes féminines et masculines des Portes de l’Est et du Nord aux Championnats nationaux autochtone 2023. (Photo : Courtoisie)

Quatre Nord-Côtiers ont vécu le Championnat national autochtone de hockey 2023 comme étant l’un des plus beaux souvenirs sportifs de leur vie. Même si ce n’était pas une première expérience pour certains, cette édition s’est avérée un événement mémorable.

Les deux équipes Porte de l’Est et du Nord (PEN), qui représentaient les catégories masculin et féminin des Premières Nations et des Inuits au Québec lors du championnat tenu à Winnipeg, n’ont pas fait le plein de victoires, mais se sont démarquées en rapportant plusieurs prix.

Dayton Leblanc, originaire Uashat mak Mani-Utenam, est reparti avec le prix du meilleur fan des équipes du PEN. En plus de vivre cette première expérience à l’âge de 15 ans, son esprit d’équipe lui a valu cet honneur. En effet, il s’est démarqué avec ses encouragements constants pour son équipe et l’équipe féminine durant le tournoi.

Dayton Leblanc (Photo :PEN)

Le jeune hockeyeur résume son expérience par des moments qu’il n’oubliera jamais. Il précise que la plupart des joueurs se connaissaient très peu, mais malgré ça, ils sont devenus unis très rapidement et leur complicité s’est fait remarquer.

Malgré une fiche de six défaites et une seule victoire, c’est une expérience que je ne vais jamais oublier et ce ne sera pas ma dernière. – Dayton Leblanc

Même si l’équipe masculine n’a remporté qu’une seule victoire sur sept matchs, Dayton Leblanc se dit plus que satisfait. « Je n’ai jamais vu un calibre aussi fort que ça, j’ai bien aimé ça, car il y avait de l’adversité », raconte le jeune athlète. Il est également prêt pour le championnat de l’an prochain.

Même commentaire de la part du hockeyeur Jeremy Picard, originaire de Pessamit. « Une expérience vraiment le fun ! J’ai pu rencontrer de nouvelles personnes et me mesurer aux meilleurs autochtones du pays. »

Ély Rock de Pessamit est la seule jeune femme nord-côtière à avoir participé au tournoi. « Ç’a été l’une de mes plus belles expériences accompagnées de bonnes personnes », explique-t-elle.

Adam Jourdain, entraîneur de l’équipe féminine est particulièrement fier des 18 hockeyeuses qui ont pris part à ce championnat. L’homme de Uashat mak Mani-Utenam croit que ce tournoi a fait grandir les athlètes et il souligne leur détermination.

L’édition 2024 se déroulera à Grande Prairie en Alberta et les athlètes nord-côtiers ont bien l’intention d’y jouer à nouveau.

Voici les prix obtenus :

– Équipe ayant eu le meilleur esprit sportif du tournoi : Équipe féminine PEN

– Athlète masculin du meilleur esprit d’équipe du tournoi : Michael Dominique-Robertson

– Athlète féminine du meilleur esprit d’équipe du tournoi : Léôna Fréchette-Tuniq

– Athlète masculin du meilleur esprit d’équipe (choix des entraîneurs) : Aiden Aqpik-Savard

– Athlète féminine du meilleur esprit d’équipe (choix des entraîneurs) : Tiakohawihtha Montour.