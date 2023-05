Combattez le fléau se poursuit en Haute-Côte-Nord

Avec l’arrivée de l’été, Environnement Côte-Nord et la MRC de La Haute-Côte-Nord unissent leur force à nouveau pour combattre le fléau des dépotoirs clandestins.

La campagne Combattez Le Fléau sera de retour sur le terrain encore cette année. Au programme cette saison : signalement des sites de dépôts sauvages, campagne de nettoyage terrain, déploiement d’activités jeunesse, sensibilisation à l’usage des écocentres et campagne de communication stimulante.

Pour les organisations qui souhaitent mobiliser leur équipe envers la lutte aux dépotoirs clandestins, l’offre d’adhésion au réseau des observateurs est toujours en vigueur.

Fonctionnement de la campagne

Les citoyens et organisations du territoire de la Haute-Côte-Nord sont invités à signaler les dépotoirs clandestins observés.

« Chaque signalement envoyé passera par un processus de vérification et, une fois validé, figurera dans le

répertoire des dépotoirs clandestins de la Côte-Nord, une plateforme cartographique en ligne qui fournit

une description de tous les dépotoirs sauvages connus dans la région », explique l’agente aux communications à la MRC, Marylise Bouchard, par voie de communiqué.

Le signalement permet de mieux identifier les contrevenants, à établir les véritables priorités en matière de nettoyage et à mettre en place de meilleures mesures de prévention.

« Il permet également de dresser un portrait de l’ampleur réelle du problème et de rallier ainsi un grand nombre de partenaires à l’élaboration d’une solution efficace », selon Mme Bouchard.

Cette campagne de plus de 160 000 $ est rendue possible grâce à l’appui financier du gouvernement du

Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique

dans le cadre du projet Mon histoire de pêche : les dépotoirs clandestins, source de pollution de nos milieux hydriques, de la MRC La Haute-Côte-Nord de même que la contribution en biens et services de la MRC de Sept-Rivières.