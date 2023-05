Un suivi attendu pour le parc national des Dunes-de-Tadoussac

Le projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac, d’une aire d’environ 5 km2 le long du chemin du Moulin-à-Baude, a été retravaillé depuis sa dernière présentation en mars 2021. Un autre exercice de consultation aura lieu prochainement dans le cadre du dossier qui dure depuis plus d’une décennie déjà.

C’est pourquoi le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) convient la population de Tadoussac à une rencontre — suivi pour faire le point sur l’avancement du projet de parc national des Dunes-de-Tadoussac le 1er juin.

La fréquentation du territoire convoité avait par le passé posé problème pour la municipalité lors des saisons touristiques de 2020 et 2021, en raison du surachalandage et des déchets laissés sur les lieux par les touristes et campeurs.

De grosses roches avaient été subséquemment installées pour limiter l’accès aux espaces de stationnement et à quelques sentiers.

Cependant, elles avaient été retirées au début du mandat de Richard Therrien, l’actuel maire de Tadoussac.

Ce dernier assure toutefois que les débordements ont majoritairement cessé depuis la dernière saison touristique.

« Ça a très bien été tant au niveau des campeurs que de la propreté des lieux. Les gens qui faisaient des tournées de sacs-poubelle dans le secteur des dunes n’ont presque rien ramassé », note-t-il.

Le projet de parc est passé par un bon nombre d’étapes, et les autorités responsables de sa création ont tenu par le passé des consultations citoyennes avec les élus municipaux.

S’il est rendu effectif, le nouveau parc ferait partie de l’actuel parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, à la place d’être annexé au parc du Fjord-du-Saguenay.

Reste à savoir comment la gestion sera effectuée, et dans quelle mesure la municipalité de Tadoussac sera impliquée.

Plusieurs approches et projets avaient été mis de l’avant lors des dernières présentations et consultations citoyennes, comme des activités axées sur l’histoire, le bien-être, l’ornithologie et l’interprétation naturelle.

Les échanges se poursuivront, et la SÉPAQ et le MELCC précisent que ce sera le moment pour « poser des questions et émettre commentaires et suggestions », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le maire de Tadoussac se veut toutefois rassurant : « Je peux dire que la gratuité pour les résidents de Tadoussac sera au rendez-vous », dévoile-t-il.

Richard Therrien demeure optimiste quant aux avantages de l’éventuelle création du parc des Dunes-de-Tadoussac.

« Je pense que ça va permettre à Tadoussac d’avoir une clientèle touristique un peu différente », indique-t-il.

« Les gens qui fréquentent sont différents de ceux qui se trouvent à l’Hôtel Tadoussac ou qui vont en croisière. Ce sera bon pour chez nous et pour l’avenir », de conclure l’élu.