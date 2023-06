iPêche: connais-tu ton poisson?

Désormais, il sera facile d’identifier les poissons pêchés ou observés dans les cours d’eau et lacs de la province via son téléphone cellulaire.

Avec iPêche, une nouvelle application mobile gratuite d’identification des poissons d’ici développée par le Gouvernement du Québec, il sera désormais impossible de confondre truite mouchetée et truite arc-en-ciel! 125 espèces de poissons d’eau douce susceptibles d’être pêchées au Québec sont répertoriées dans iPêche, dont l’usage est destiné aux amateurs de pêche et d’activités de plein air, aux naturalistes amateurs et à la population en général.

iPêche fournit de plus des informations sur les caractéristiques physiques et biologiques de l’espèce, son aire de répartition, son intérêt pour la pêche sportive et la liste des espèces similaires. On y déniche également un carnet de pêche pour consigner tous les renseignements sur vos captures, que vous pouvez également partager, de façon volontaire, confidentielle et anonyme, à des fins de recherche sur la faune.

Pour utiliser iPêche, il suffit de télécharger l’application puis de prendre en photo le poisson à identifier. L’application analyse l’image à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), et propose trois résultats plausibles, selon un pourcentage de correspondance. Disponible sur les téléphones iPhone et Android, elle demeure accessible même lorsqu’il n’y a pas de réseau internet.

Le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) a contribué à l’élaboration de l’application disponible gratuitement ici.

Cet outil, s’il obtient le succès escompté, pourrait également être utile pour le signalement des espèces exotiques envahissantes et des espèces rares.