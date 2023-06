Feux de forêt à Sept-Îles : la SOPFEU aura l’aide de l’armée

La Ville de Sept-Îles dresse un bilan positif en ce samedi soir pour l’état de situation en lien avec les feux au nord de Sept-Îles. Les effectifs de la SOPFEU pourront d’ailleurs compter sur du renfort, soit l’armée.

« Le feu s’est comporté selon le scénario prévu aujourd’hui, avec des percées vers le nord, ce qui est plutôt positif pour les secteurs habités », rapporte la conseillère aux communications de la Ville, Amélie Robillard.

Les Forces Armées Canadiennes, arrivées à Sept-Îles aujourd’hui avec un premier groupe, donneront un coup de main à la SOPFEU. Les militaires seront formés expressément pour supporter les équipes terrestres de pompiers forestiers.

Les effectifs de la SOPFEU continuent d’être à pied d’œuvre autant par la voie des airs avec ses avions citernes et hélicoptères qu’au sol avec ses équipes terrestres pour limiter a propagation de l’incendie.

Pour sa part, la Sûreté du Québec est plus que présente sur le territoire avec 123 membres mobilisés sur des quarts de jour et de nuit pour effectuer de la surveillance et une présence rassurante, afin de prévenir les vols et le vandalisme.

« Les patrouilleurs ont aussi le mandat de faire respecter le périmètre de sécurité érigé. »

De son côté, une dizaine d’intervenants en santé publique du CISSS Côte-Nord feront du porte-à-porte dans certains secteurs ciblés pour détecter la détresse chez des personnes plus vulnérables et les diriger, au besoin, vers les services appropriés.

Au centre d’hébergement d’urgence érigé au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, dix-huit personnes sont toujours hébergées. L’équipe psychosociale du CISSS Côte-Nord est sur place pour leur offrir du soutien.

La Ville de Sept-Îles tiendra un point de presse dimanche matin (4 juin) à 10h30.