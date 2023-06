Sylvie Gagnon cède son siège de directrice

Après 17 ans à la direction de la Coopérative de solidarité d’aide à domicile de la Haute-Côte-Nord (CSAD HCN), Sylvie Gagnon quittera ses fonctions le 1er juillet et fait place à la relève. Elle passe le flambeau à Audrey Tremblay, qui assure la coordination de l’organisme depuis novembre.

« Je ne pars pas à la retraite », assure Sylvie Gagnon. Elle demeurera au sein de la coopérative pour prendre en charge la comptabilité à raison de 25 heures par semaine. Elle pourra aussi accompagner la nouvelle directrice au besoin.

« J’ai vu le potentiel de Audrey dès son arrivée à la coopérative en tant que préposée en octobre l’an dernier. Je voulais attendre deux ans avant de laisser ma place, mais non il faut miser sur la relève quand elle est là », raconte Mme Gagnon, qui fait partie des membres fondateurs de la CSAD HCN en 2006.

La future directrice est originaire de Longue-Rive. Infirmière auxiliaire de formation, elle a œuvré au CISSS de la Côte-Nord avant de laisser sa profession de côté. « J’ai travaillé à la cantine de mes parents et j’ai vu l’offre d’emploi de préposée à la coopérative », se remémore Mme Tremblay, âgée de 27 ans.

Après un mois dans son nouvel emploi, elle est devenue coordonnatrice. « Audrey, c’est comme mon double. Je suis heureuse de l’avoir trouvé. Je la vois aller. Elle est allumée comme moi il y a 20 ans. C’est rafraîchissant et ça apporte un beau dynamisme », témoigne Sylvie Gagnon qui quitte avec le sentiment du devoir accompli.

La jeune recrue prend son travail à cœur. Même si Mme Gagnon s’occupera de la comptabilité, la directrice en devenir suit une formation dans le domaine pour l’avenir. « C’est une entrepreneure dans l’âme. Les gens l’aiment beaucoup et elle est très bonne avec la clientèle », commente celle qui se souciera toujours de la coopérative qu’elle a dirigée près de 20 ans.

« J’ai 27 ans, c’est le temps que je me plante les pieds comme il faut. Je suis prête à rester ici l’autre moitié de ma vie », ajoute la Longue-Rivoise qui se plaît énormément dans son travail.

Assemblée générale annuelle

Le 31 mai, la CSAD HCN a tenu son assemblée générale annuelle à la salle de la FADOQ de Longue-Rive. C’est à ce moment que Sylvie Gagnon a annoncé son remplacement comme directrice à compter du 1er juillet. Il était aussi l’occasion de déposer le rapport annuel et les états financiers 2022.

« Nous n’avons pas fait de déficit cette année, contrairement à ce qu’on aurait pu penser puisqu’on a fait beaucoup d’investissements, notamment dans l’électronique. On enregistre donc un surplus de 3 000 $ », précise Mme Gagnon.

Pour l’année 2022, le nombre de membres utilisateurs de la CSAD HCN est de 449. De plus, la coopérative compte 40 membres travailleurs à temps plein et à temps partiel.

Le conseil d’administration a subi lui aussi quelques changements. La présidente Louise Michaud n’a pas renouvelé son mandat et aucune candidature n’a été reçue pour la remplacer. On y retrouve donc pour l’instant, Nathalie Girard, vice-présidente membre travailleur, Paula Hovington, administratrice membre utilisateur, et Audrey Tremblay, secrétaire membre travailleur.