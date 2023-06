Diagnostic d’enfants de moins de 18 ans : Panda Manicouagan se tourne vers le privé 

Obtenir un diagnostic pour son enfant atteint de TDAH, du trouble du spectre de l’autisme ou encore de douance n’est pas chose aisée dans la région. C’est pourquoi Panda Manicouagan, qui accompagne les familles dont un ou des membres sont atteints de ces maladies, accueille une clinique privée dans ses locaux.

Trouble du langage, trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, syndrome Gilles de la Tourette, trouble du spectre de l’autisme, troubles importants d’apprentissage ou même douance sont des diagnostics qui doivent être pris en charge le plus tôt possible chez les moins de 18 ans. Que faire lorsque les délais de prise en charge sont de plus d’un an et que les médecins de famille en ont déjà plein les bras ?

La clinique Le Potentiel de Charny s’est penchée sur ce besoin criant. Cynthia Tardif, éducatrice spécialisée et co-propriétaire de la clinique, souhaite venir en aide aux familles de la région.

« Nous avons fait une clinique mobile à Sept-Îles et Baie-Comeau en novembre 2022 pour venir en aide. Le besoin criant m’a rapidement interpellée », a fait savoir Mme Tardif. La co-propriétaire a été impressionnée également par l’entraide communautaire de la région, ce qui lui a donné l’envie de revenir porter main forte, accompagnée de toute son équipe pendant une semaine à Baie-Comeau.

« Nous avons eu un énorme coup de cœur pour la clinique Le Potentiel », a confié la coordonnatrice de Panda Manicouagan, Élisabeth Blackburn, dont l’équipe avait le souhait d’être en contact avec une clinique privée pour les besoins des familles depuis deux ans. « Quand nous avons des jeunes avec des défis, on les sort de leur routine en devant les faire évaluer à l’extérieur de la région », a expliqué Mme Blackburn.

L’équipe de Panda Manicouagan fera le prêt de leurs locaux pour permettre à trois neuropsychologues et une éducatrice spécialisée de rencontrer plus de 21 jeunes de moins de 18 ans du 10 au 14 juillet. Mme Blackburn a fait savoir que la demande est tellement présente qu’une cinquantaine de familles aurait aimé avoir une place. Parmi la clientèle qui a réussi à obtenir une plage horaire, des résidents de la Haute-Côte-Nord à Sept-Rivières seront rencontrés.

Une nouvelle clinique à Rimouski

Madame Tardif a confirmé qu’une nouvelle clinique Le Potentiel ouvrira ses portes du côté de Rimouski prochainement. Les besoins pour l’Est-du-Québec pourront être comblés par le privé grâce à cette clinique.

Un des plus grands souhaits de l’éducatrice spécialisée serait d’être en mesure de trouver un neuropsychologue prêt à s’établir à Baie-Comeau pour pouvoir ouvrir une autre clinique. La femme d’affaires a un attachement particulier à la région et aimerait beaucoup pouvoir aider une partie de la communauté.

Pourquoi un neuropsychologue ?

Le neuropsychologue est un expert des relations entre le cerveau et les comportements, que le fonctionnement du cerveau soit normal ou affecté par un problème médical ou psychiatrique. Il adapte son évaluation en fonction de sa compréhension approfondie de l’individu. Un rapport précis et détaillé est alors remis à la personne responsable de l’enfant, au personnel scolaire et au médecin de famille. Les recommandations sont claires et toutes les équipes peuvent travailler ensemble pour le bien de l’enfant. Des suivis sont également proposés à la suite de l’évaluation.

Par des échanges courriel, M. Paradis confirme qu’il y a actuellement trois pédopsychiatres dépanneurs qui assurent la couverture médicale à la clinique externe de Baie-Comeau. Pour Sept-Îles, à compter de juillet, les psychiatres et des médecins dépanneurs assureront la couverture médicale vu le départ d’une pédopsychiatre. « Notre plan d’effectifs médicaux pour la région prévoit quatre pédopsychiatres », a précisé M. Paradis.

Dans la région, les services sont offerts dans deux cliniques spécialisées (Baie-Comeau et Sept-Îles). On y retrouve une équipe multidisciplinaire formée de professionnels (psychologue, travailleur social, éducateur et infirmière) pour desservir les jeunes et leurs familles. Le délai d’attente moyen pour une prise en charge est de 442 jours, toujours selon les informations de M. Paradis.