Tadoussac sera l’hôte d’une veillée de danse traditionnelle

Tadoussac sera l’hôte d’une des 38 veillées de danse traditionnelle de la Fête nationale. Le 22 juin, à côté du poste de traite Chauvin, toute la population est invitée à venir faire swingner sa compagnie sous la gouverne d’un câlleur et de musiciens trad.

« La danse traditionnelle, c’est une occasion en or de bouger! C’est une opportunité de rencontrer ses voisines, ses amis, les gens du quartier ou du village jeunes et moins jeunes, d’ici et d’ailleurs, une chance de célébrer qui nous sommes et de festoyer en grand », clame Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV), à la tête de ces événements.

On vous invite à « entrer dans la danse » afin de transmettre les traditions d’ici, d’une génération à l’autre.

Tous les détails et la programmation complète au www.veillees-danse.quebec.