Trame érosion : une première exposition à Forestville pour Sylvie Chenard

L’artiste multidisciplinaire Sylvie Chenard de Portneuf-sur-Mer présente son exposition Trame érosion à la salle Armand-Topping de Forestville du 12 au 15 juin. L’artiste est sur place durant toute la durée de l’exposition, qui mélangera de musique, images, et bruitage.

Sylvie Chenard est l’équivalent artistique d’un homme-orchestre de l’art numérique. Lors de sa rencontre avec le Journal, plusieurs pièces d’équipement comme des microphones, des modules d’effets et des câbles sont dispersées dans son atelier.

« L’art numérique, c’est un peu mon dada », explique-t-elle d’emblée.

La Portneuvoise travaille et modifie des images avec des effets et des techniques par ordinateur, qui seront projetées sur le grand écran de la salle d’exposition.

« J’ai fait imprimer des reproductions des images qui seront placées sur les murs de la salle », fait savoir Sylvie Chenard.

« Tout ça part des photos que j’ai prises à Portneuf-sur-Mer, que je retravaille en les animant et en les superposant les unes sur les autres », ajoute-t-elle.

Sylvie Chenard travaille depuis quelques années sur Trame érosion et prévoit éventuellement mettre le contenu dans un livre. « Le nom sera le même, il y aura moins d’images, mais plus de textes pour les accompagner », dévoile-t-elle.

L’exposition Trame érosion aborde les grandes préoccupations de notre époque, comme l’écologie et les changements climatiques.

« Je souligne également les préoccupations sociales liées aux interactions entre la culture et la nature. Je m’intéresse à notre empreinte sur la planète et du respect des autres espèces », relate-t-elle.

L’artiste tente de lever le voile sur nos prises de décisions collectives qui concernent l’environnement. « On le voit avec les inondations et les feux de forêt, nous sommes plus sensibilisés que jamais », déclare-t-elle.

Le projet Trame érosion fait suite aux diverses productions littéraires et artistiques de Sylvie Chenard, qui sont regroupées sous l’enseigne des Projets de la baleine, un projet multimédia qui existe depuis 1989.