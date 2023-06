Hangars à louer à l’aéroport de Forestville

Il est désormais possible de faire la location de hangars à l’aéroport de Forestville. La Ville a ajouté cette option à son règlement municipal concernant les tarifs des services municipaux, dont l’aéroport.

Il s’agit d’une nouveauté pour l’instance municipale qui a établi les coûts de ce service à 500 $ par mois ou 5 000 $ par année. « C’est exclusivement pour quelqu’un qui possède un appareil volant. Ce n’est pas pour entreposer des meubles. Ça fait partie de notre réglementation », explique la mairesse Micheline Anctil.

C’est en procédant à la réfection des infrastructures aéroportuaires que les élus ont décidé de revoir les normes qui s’y rattachent. « Au fil des dernières années, il y a eu un certain laisser-aller, mais là on a ramené notre aéroport dans sa fonction », estime Mme Anctil.

Trois hangars sont disposés sur le terrain de l’aéroport. Parmi ceux-ci, un seul appartient à la Ville. Les deux autres sont sous contrat avec des propriétaires et c’est l’instance municipale qui inscrit les règles et les normes.

« C’est conforme à la gestion d’un aéroport. Maintenant, on a un suivi très serré. N’entre pas sur l’aéroport qui veut. C’est nous qui gérons les clés. On y a investi

3,5 M$, on veut en faire un attrait, on veut le garder beau, on veut le développer et ces règles-là en font partie », souligne la mairesse.

Fin des travaux à l’aéroport

Les travaux de modernisation de l’aéroport seront bientôt terminés. « Il y a juste le signal radio qui est en réparation à l’heure actuelle, informe Micheline Anctil. On va conclure bientôt. »

Au moins d’août, il ne restera que des travaux d’ensemencement. « On a agrandi le tarmac et on est dans le sable ce qui fait que les hélices font lever le sable et ça peut être dangereux », explique l’élue. L’ensemencement de gazon permettra donc d’éviter cette situation qui est tout de même contrôlée présentement par un abat-poussière.