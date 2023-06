Les taux d’inoccupation à Sept-Îles et Baie-Comeau sont passés respectivement de 10 et 9,5% à 1,4 et 0,5% en 5 ans. Photo Pixabay

Crise du logement : plus de logements sociaux réclamés

C’est ce qu’ont revendiqué quatre organismes réunis en conférence de presse jeudi le 29 juin, deux jours avant la date symbolique du 1er juillet, pour faire face à la crise du logement qui sévit partout sur la Côte-Nord.

« Il n’y a pas vraiment de mesures d’urgence pour la Côte-Nord si les gens n’ont pas de logement pour le 1er juillet. Il va y avoir des services téléphoniques des offices municipaux d’habitation de Sept-Îles et de Baie-Comeau, mais pas de mesures financières concrètes », a déclaré Doris Rochette, chargée de projet pour Cité des Bâtisseurs de Manicouagan.

« En à peine cinq ans, les taux d’inoccupation à Sept-Îles et Baie-Comeau sont passés respectivement de 10 % et 9,5% à 1,4 % et 0,5% en cinq ans », a fait savoir pour sa part Frédérique Bourdeault de l’Association pour la protection des consommateurs (APIC) de la Côte-Nord.

Pour sa part, la moyenne provinciale, pour les agglomérations de 10 000 à 49 999 habitants, est passée de 4,9 à 2,2%.

La RCLALQ a réalisé une étude sur l’évolution du coût des logements partout dans la province, et la Côte-Nord affichait une augmentation de 31,2 %.

« Pour donner une idée de la progression des coûts du loyer, la Côte-Nord venait au deuxième rang des régions où l’augmentation a été la plus élevée en un an seulement », a mentionné Cédric Dussault du RCLALQ.

La Société d’Habitation du Québec (SHQ) a tout récemment lancé un appel à projets pour le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). La période pour le dépôt d’un projet a débuté le jeudi 22 juin et se terminera le vendredi 22 septembre 2023.

Les organismes réunis en conférence de presse doutent que le PHAQ soit en mesure de répondre aux besoins, car seulement 1000 unités de logements seront réalisées, et ce, dans plus d’un an.

L’APIC Côte-Nord, le RCLALQ, Cité des Bâtisseurs et la Table des Groupes Populaire Côte-Nord réclament de toute urgence la mise en oeuvre d’un grand chantier de logements sociaux et communautaires pour contrer la crise du logement qui sévit sur la Côte-Nord comme partout ailleurs en province.