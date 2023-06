Près de 490 000 $ pour les cours d’école de la Côte-Nord

Un investissement de 489 319 $ du ministère de l’Éducation permettra l’embellissement de sept cours d’école de la Côte-Nord.

À Sept-Îles, deux projets verront le jour. L’école Marie-Immaculée obtient 100 000 $ et Jacques-Cartier, 55 221 $.

Natashquan et Baie-Trinité recevront aussi une des plus grosses enveloppes budgétaires avec respectivement 100 000 $ pour l’école Notre-Dame-des-Anges et le même montant pour l’école Saint-Joseph.

« Comme tout le monde, j’ai des souvenirs marquants des jeux dans la cour d’école, mais aussi et surtout, des amitiés qui y sont tissées », a indiqué le député de René-Lévesque, Yves Montigny. « Je suis très heureux de savoir que les élèves des écoles de la région auront la chance de fréquenter un lieu de socialisation renouvelé et au goût du jour qui, j’en suis certain sera vivant et bien conçu. »

Les autres projets sont à Chute-aux-Outardes, à l’école Richard et Centre multifonction (63 589 $), à l’école Mécatina de La Tabatière (58 217 $) et à Port-Menier à l’école Saint-Joseph (12 292 $).

Au Québec, un budget d’un peu plus de 16,5 M$ a été alloué en 2023-2024 pour mettre en valeur les espaces extérieurs des écoles et y favoriser l’activité physique.

« Plusieurs centaines d’élèves auront ainsi la chance d’avoir accès à des façons différentes de bouger, ce qui, au bout du compte, leur permettra d’être plus concentrés en classe », a mentionné le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.