Les tiques et vos animaux

De plus en plus de propriétaires d’animaux dénichent de petites bestioles bien accrochées dans le pelage de leurs bêtes de compagnie. Chiens et chats, voire même chevaux, sont eux aussi susceptibles de servir de collation à la tique à pattes noires et de développer son corollaire, la maladie de Lyme.

« Contrairement aux humains, pour les animaux, on peut faire de la prévention en donnant des médicaments oraux ou topiques qui vont avoir pour effet de répandre dans l’organisme un produit qui va être absorbé par les tiques. Elles vont mourir, dessécher et tomber et elles n’auront pas le temps de transmettre la maladie à l’animal », indique Sophie Jean-Bergeron, technicienne en santé animale à la clinique vétérinaire de Sept-Îles. Un vaccin est également disponible contre la maladie de Lyme pour les animaux.

Même aussi loin sur la Côte-Nord, la tique est bien présente. « Ce n’est pas comme en Estrie, on en a beaucoup moins, mais année après année, on en enlève de plus en plus », indique Mme Jean-Bergeron. Et sa saison d’activité s’allonge. « Avant, on disait qu’elle était active à partir de 4 degrés et plus, mais maintenant, elle apparaît plus tôt en saison et est active plus tard à l’automne. Il y a deux ans, on a enlevé une tique sur un chien de Natashquan, le 15 décembre. Dans les endroits où il y a des redoux, elle peut redevenir active en hiver. »

Un animal infecté pourrait ne pas présenter de symptôme. « Chez les chiens qui ont la maladie de Lyme, certains vont être asymptomatiques, d’autres vont développer une boiterie qui va changer de pattes, certains vont faire de la fièvre ou avoir des problèmes rénaux. Si on a des changements d’habitude dans l’urine, ça peut être un indicatif », précise la technicienne en santé animale.

Les tiques ne migrent que très rarement de leur hôte animal à l’humain qui en prend soin, tient à rassurer Sophie Jean-Bergeron, mais des précautions sont de mise. « On conseille aux propriétaires de faire la vérification de leur animal en revenant des sorties. Une tique, avant d’avoir pris son repas, va être excessivement petite, mais ça demeure une bonne chose de le faire. » La taille d’une tique avant qu’elle ne suce le sang de son hôte varie entre 1 et 3 millimètres. Repue, elle ira jusqu’à tripler de grosseur.

La médication adéquate en prévention est évidemment recommandée par la technicienne. « Les comprimés qu’on administre pendant la saison des tiques ont fait leurs preuves », conclut-elle.

