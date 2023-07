Des cabanes d’oiseaux aux couleurs des jeunes de Colombier

Les élèves de la maternelle à la sixième année de l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier ont sorti peinture et pinceaux avant de plier bagage. Ils ont agrémenté chacun une cabane d’oiseaux qui sera installée dans les infrastructures extérieures du village.

C’est donc un total de 27 cabanes d’oiseaux qui ont été peintes par les jeunes de Colombier à la fin de l’année scolaire. « On les disposera dans le parc municipal ainsi que dans les sentiers pédestres », précise Louise Lefrançois, agente de développement à la Municipalité de Colombier.

C’est cette dernière qui a initié ce projet en collaboration avec l’établissement scolaire. « C’est dans le but de créer un sentiment d’appartenance pour les jeunes à leur village. Ils pourront visiter les sentiers et le parc avec leurs parents pour leur montrer leur création », ajoute Mme Lefrançois.

L’instance municipale a fourni les cabanes d’oiseaux et les enseignants se sont occupés du reste. À l’automne, le projet se répétera, mais cette fois-ci avec des roches. « On les amènera dans le sentier à l’Anse-à-Norbert puisqu’il y a beaucoup de visiteurs et un peu partout », fait savoir l’agente de développement.

Projets en cours

La Municipalité de Colombier concrétise plusieurs projets d’amélioration présentement. Un nouveau gazebo a été installé au parc municipal. Il ne manque que quelques détails à terminer, soit l’installation de la plaque hommage à la garde Richard et un pot de fleurs en bois.

De plus, les nombreux joueurs de pétanque sont maintenant équipés d’un abri solaire pour les journées chaudes.

Les jeux d’eau devraient être installés l’an prochain et les élus souhaitent également changer l’asphalte du parc de planche à roulettes pour du ciment flatté. Ce dernier projet n’est toutefois pas encore confirmé.