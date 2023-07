La Randonnée Jimmy Pelletier amasse un record de 282 000 $

À leur arrivée, Jimmy Pelletier et les 80 cyclistes ont dévoilé le montant amassé pour cette 7e édition de la randonnée caritative. Photo courtoisie

C’est une somme record de 282 000 $ qui a été amassée par la 7e édition de la Randonnée Jimmy Pelletier, qui s’est tenue du 28 juin au 1er juillet et dont l’arrivée s’est déroulée à Baie-Comeau.

L’argent sera redistribué à Adaptavie ainsi qu’à des organismes dans les villes traversées par les cyclistes. À Baie-Comeau, l’organisation a ciblé le Projet MAViE qui s’est vu remettre un montant de 5 000 $.

Rappelons qu’il offre une alternative à la fin du cheminement scolaire pour les personnes qui ne peuvent intégrer le marché du travail. Adressé aux personnes de 21 ans et plus vivant avec une limitation, ce projet vise l’accomplissement, la valorisation, l’intégration sociale et l’émancipation des personnes handicapées.

L’athlète paralympique Jimmy Pelletier, originaire de Baie-Comeau, était accompagné de 80 cyclistes cette année. Le peloton a roulé 500 km en quatre jours, du Lac Beauport à Baie-Comeau.

Hommage à un ami

Pour la 7e édition de sa randonnée, Jimmy Pelletier souhaitait rendre hommage à un de ses amis décédé subitement il y a un an à 56 ans.

Il s’agit de Jimmy Thompson, enseignant en éducation physique à l’école secondaire des Pionniers à Trois-Rivières. Originaire de Baie-Comeau, il était sur le point de prendre sa retraite dans quelques mois.

Le maillot officiel de la Randonnée Jimmy Pelletier Adaptavie 2023 était marqué des lettres JT en sa mémoire, honorant ainsi son héritage et sa contribution à la communauté sportive.

« Ton souvenir, ta passion et ton dévouement envers les jeunes continueront à inspirer et à motiver ceux qui te connaissaient. Ton impact positif restera gravé à jamais dans nos cœurs. Ta présence et ton soutien inconditionnel resteront des souvenirs précieux. Merci infiniment, mon chum, d’avoir toujours été là pour moi », a lancé Jimmy Pelletier sur Facebook.

Les personnes du projet MAVIE de Baie-Comeau étaient tout sourire à l’arrivée de Jimmy Pelletier. Photo Facebook