Les Ailes du Nord : une deuxième édition déjà souhaitée

La première édition du rendez-vous des aviateurs (RVA) Les Ailes du Nord des Bergeronnes n’a même pas encore eu lieu que la municipalité des Bergeronnes et son initiateur Éric Maillet désirent faire de l’événement un rendez-vous annuel qui prendra de plus en plus d’envergure au fil du temps.

L’événement du 22 juillet est issu de la volonté d’Éric Maillet, rêveur, artiste, entrepreneur et aviateur débarqué en Haute-Côte-Nord il y a plusieurs années afin d’embrasser les airs à la suite des pionniers et d’assurer une continuité à l’histoire de l’aviation aux Bergeronnes.

Il s’associe à la municipalité des Bergeronnes afin d’organiser un événement à mi-chemin entre une rencontre amicale et un événement dynamique d’envergure permettant de démystifier le métier d’aviateur auprès de la population et de souligner le patrimoine historique de la piste bergeronnaise.

Plusieurs activités s’ajoutent à la programmation comme un rallye, la projection de films et d’images d’avions d’époque et un apéro.

L’inauguration officielle de la Place Rodolphe-Pagé, nommé en l’honneur d’une des figures marquantes de l’aviation au Québec ayant œuvré aux Bergeronnes, sera accompagné d’un souper, d’une animation musical faite par le chanteur-accordéoniste Didier Dumoutier, ainsi qu’une soirée dansante.