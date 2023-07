« C’est comme un rêve » — Cassandra Montreuil

« C’est comme un rêve de pouvoir passer mes journées à jouer, danser et chanter. » C’est ce que l’ancienne Forestvilloise Cassandra Montreuil ressent face à son expérience sur la scène du Théâtre Saint-Denis à Montréal en marge de la comédie musicale Hair.

L’interprète du rôle de Crissy en est à ses premiers miles dans le milieu artistique québécois. Son personnage dans la comédie musicale de grande envergure présentée par Juste pour rire en juin et juillet lui offre une belle vitrine pour faire sa place.

« Ça me donne un avant-goût de ce qui s’en vient ou d’à quoi ça pourrait ressembler et c’est sûr que c’est au-delà de mes attentes. J’apprends énormément sur moi en tant qu’artiste et en tant qu’humaine. Ça me donne encore plus envie d’être dans le milieu », dévoile l’artiste de 22 ans.

Jusqu’à maintenant, 14 représentations ont été réalisées devant public. Pour Cassandra Montreuil, « c’est exigeant, autant physiquement que mentalement ».

« Mais on est tellement une belle gang, renchérit-elle. C’est fou la chimie qu’il y a entre nous, toutes les personnes qui sont sur scène, mais aussi celles qui sont en dehors de la scène pour la technique et la production. On est bien supporté par tout le monde, ça fait en sorte que c’est une symbiose incroyable. »

En termes de comédie musicale, Juste pour rire est un pionnier au Québec, ce qui peut ouvrir des portes à celle qui rêve d’en faire son métier. « On verra les projets qui vont se présenter à moi. Pendant que je le vis, je n’y pense pas trop. Je fais juste vivre l’expérience à 100 %, être dans le moment présent et on verra pour la suite », révèle la Nord-Côtière d’origine.

Cassandra Montreuil n’avait jamais mis les pieds sur la scène du Théâtre Saint-Denis. « C’est impressionnant. Je le vis plus quand j’arrive au théâtre l’après-midi et qu’il n’y a personne dans la salle. Je monte sur scène juste pour regarder et là je me dis je vis ça en ce moment », raconte-t-elle.

Suivre le rythme

Les mois de juin et de juillet ne seront pas de tout repos pour la jeune chanteuse. Même si ce rythme de vie « est fatiguant », la Montréalaise d’adoption s’en sort plutôt bien grâce à sa discipline qui ne date pas d’hier.

« On trouve un rythme qui nous convient et on apprend aussi sur son corps, comment il faut que je sois disciplinée. Quand je fais 5 ou 6 shows par semaine, il faut que je dorme tant d’heures, que je boive plus d’eau, que je fasse plus attention. Je profite de l’été quand même », assure-t-elle.

Vers 16 h, Cassandra Montreuil se présente au Théâtre Saint-Denis pour la représentation du soir. « J’aime arriver à l’avance, qu’il n’y ait pas trop de gens d’arrivés. Mon maquillage est assez long à faire et je n’aime pas me dépêcher. Je me maquille, je me coiffe, je me réchauffe tranquillement, j’ouvre mon micro pour les tests de son et 19 h 30 ça vient vite. »

Jusqu’à maintenant, les critiques sont excellentes. Le public adore la comédie musicale Hair, qui peut s’avérer « choquante par moment, mais dans le bon sens », selon l’interprète de Crissy. « Je pense que les gens aiment ça voir quelque chose de différent », pense-t-elle.

Cassandra a eu la chance de performer devant des membres de sa famille et des amis. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un élément de stress pour elle de savoir que des connaissances seront dans la salle. « Ça me donne encore plus envie d’être sur scène et de donner un show ! »

Le public prend une grande place dans le spectacle. Les comédiens se mêlent aux spectateurs. « Ce n’est pas un spectacle traditionnel que tu t’assois, tu regardes, c’est fini, le rideau tombe. Au contraire, il n’y en a pas de rideau qui ouvre et qui ferme. Les gens apprécient beaucoup », témoigne l’artiste.

La passionnée de chant, de danse et de jeu est une des seules qui se retrouve sur scène en solo pour livrer la chanson de son personnage. C’est un moment qu’elle chérit particulièrement, mais elle préfère la chimie qui ressort des numéros de groupe. « Mon numéro préféré change toutes les semaines », rigole-t-elle.

Les représentations de la comédie musicale Hair se poursuivent jusqu’à la fin juillet. Ensuite, la production prendra une pause bien méritée jusqu’en décembre où les spectacles reprendront cette fois à la salle Albert-Rousseau à Québec.

Le groupe de comédiens vit une symbiose incroyable, selon Cassandra Montreuil. Photo Marie-Andrée Lemire