Histoires maritimes et richesses culturelles

Petite municipalité de plus de 6 500 résidents, Port-Cartier est situé sur les abords du fleuve Saint-Laurent. Une magnifique rivière à saumon nommée « rivière aux Rochers » passe en plein cœur de la municipalité. La réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles (Sépaq) est située à quelques kilomètres et abrite le légendaire lac Walker et la magnifique chute MacDonald. La pluralité des attraits à visiter en fait une destination de choix pour les amateurs de pêche, les amoureux de balades contemplatives, les amateurs d’histoire ou les passionnés de sports nautiques.

Un des symboles marquants de la municipalité ainsi qu’un attrait touristique important est l’épave du Lady Era. Le navire cargo battant pavillon grec qui transportait une cargaison de minerai de fer s’est échoué en décembre 1977. Cet incident s’est produit lors d’une violente tempête qui a frappé la région. On peut apercevoir l’épave du navire au large de la plage Rochelois, ce qui ajoute une touche historique au paysage bucolique de la ville de Port-Cartier. Bien que le navire soit en décomposition depuis plusieurs années, il est possible de s’en approcher à marée haute en kayak ou en planche à pagaies, ou de s’y rendre à pied à marée basse. Un vestige historique important, mais éphémère.

Photo Audrey Scenneville

Sous-titre : Une chocolaterie signée par une Port-Cartoise d’adoption

Évelyne Lalancette vient de Chicoutimi. Ayant grandi à Matane, elle a découvert Port-Cartier par l’organisme Place aux jeunes en région. L’organisation travaille à favoriser l’attraction et la rétention des jeunes dans les régions. L’accueil des résidents de Port-Cartier et la proximité de la nature ont su charmer la jeune professionnelle. C’est en 2011 qu’elle s’installe dans la région pour être enseignante, et c’est en 2017 qu’elle effectue un changement de carrière pour devenir entrepreneuse. Elle fonde l’épicerie en vrac Renard bleu, pour ensuite lancer la Bonbonnerie Chapeau de Troll et, finalement, la Chocolaterie Cartier qui fabrique son propre chocolat de façon éthique. La femme d’affaires organise des visites gustatives en expliquant l’histoire de son chocolat.

Sous titre : Les coups de cœur touristiques d’Évelyne Lalancette

Étant une amatrice d’histoire, l’entrepreneuse affectionne particulièrement le circuit patrimonial de Shelter Bay qui met en valeur l’histoire de Port-Cartier à travers un parcourt qu’il est possible de faire à pied, en vélo ou en voiture. En tout, ce sont neuf lieux où l’on peut se rendre pour en connaître davantage sur l’histoire de la municipalité. L’île Patterson et l’île McCormick en font notamment partie. La carte du circuit est disponible gratuitement au bureau d’information touristique de la ville. L’expérience combine à la fois les volets éducatif et culturel en plus d’offrir la possibilité de profiter de l’environnement naturel de la municipalité.

Le Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier est quant à lui un incontournable pour rencontrer la guide-interprète Guylaine Rioux qui raconte l’histoire des pionniers de la région depuis plus de 20 ans. C’est une rencontre d’exception à faire.

Le Parc de la rivière aux Rochers est également un incontournable et rappelle à Évelyne son enfance à Matane, où la rivière à saumon est aussi importante pour la communauté. Elle s’y rend pour son centre d’interprétation qui présente le système de capture du saumon pendant sa migration, pour sa chute d’eau impressionnante et pour observer les pêcheurs sportifs en action.

Enfin, la plage Rochelois demeure un classique tant pour les touristes que pour les Port-Cartois et Port-Cartoises pour la baignade, les marches sur le sable, pour admirer le fameux Lady Era et pour voir quelques cerfs-volants voler quand le vent le permet. Port-Cartier, c’est une petite municipalité qui abrite beaucoup d’histoire et de richesses naturelles. La rajouterez-vous sur votre itinéraire cet été?

Photo courtoisie Tourisme Côte-Nord