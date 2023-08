Des pèlerins nombreux et heureux de célébrer Sainte Anne aux Ilets-Jérémie

Ils étaient plus de 400 pèlerins rassemblés au Sanctuaire des Ilets-Jérémie pour célébrer la fête de Sainte Anne le 26 juillet. Ce pèlerinage, qui ne perd pas en popularité, avait pris trois années de pause en raison de la pandémie et de la visite papale de l’an dernier.

Nombreux et heureux, voici là le portrait des visiteurs aux Ilets-Jérémie, un des quatre secteurs de la municipalité de Colombier. Depuis 1940 qu’une dévotion à Sainte Anne est organisée à cet endroit où se réunissent des personnes de partout sur la Côte-Nord.

Cette année, les prêtres Yves Lemieux et Gérard Boudreault ont pris la relève de l’animation des messes qui se sont déroulées sur trois jours au lieu de neuf. On n’appellera donc pas l’événement une neuvaine, mais un triduum.

« Les gens étaient contents. Ils avaient le sourire aux lèvres. Mais le commentaire qu’on a reçu le plus, c’est que ce n’était pas assez long. Les gens s’étaient vraiment ennuyés de l’événement », confirme Katy Deschênes, co-organisatrice de la fête de Sainte Anne avec son conjoint Alain Gauthier.

Officiellement, c’est l’évêché qui prend la décision d’organiser ou non le pèlerinage annuel. Le couple de Saint-Marc-de-Latour, impliqué dans les activités religieuses, s’est vu confier la gestion du Sanctuaire des Ilets-Jérémie, en relève M. Gérard Gagnon.

« On nous a demandé de nous occuper de la fête de Sainte Anne. Comme Antonio Laflamme ne voulait plus animer les célébrations, on a trouvé d’autres prêtres qui étaient prêts à le faire », explique Mme Deschênes, satisfaite du déroulement de l’événement.

En nouveauté, les participants ont pu déguster les menus de la cantine à Jacqueline. De plus, la procession aux flambeaux était de retour, ce qui a énormément plu, selon les organisateurs qui en ont profité pour souligner les 30 ans de bénévolat au Sanctuaire d’Antoine Deschênes, âgé de 88 ans.

La fête de Sainte Anne est très importante pour les Innus. Elle célèbre la mère de la Vierge Marie, donc la grand-mère de Jésus. Deux jours de rassemblement étaient organisés par la communauté de Pessamit aux Ilets-Jérémie.

En plus des messes dédiées à Sainte Anne, ils ont offert des repas à tous les gens présents, autochtones ou non. Jeux gonflables pour les enfants et différentes activités pour les adultes étaient aussi de la partie.

Pour Katy Deschênes, l’événement est une réussite sur toute la ligne. Elle espère qu’il se tiendra encore l’année prochaine de façon prolongée. « Il faut que ce soit plus long, ce n’était pas assez ! », conclut-elle.

La procession aux flambeaux a ravi les pèlerins en provenance de partout sur la Côte-Nord. Photo : Katy Deschênes