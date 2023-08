Festival de la bière de la Côte-Nord : 5 produits à découvrir

C’est enfin le moment de l’été tant attendu des amateurs de bière, qui ont hâte de pouvoir profiter de l’ambiance unique que procure le Festival de la bière de la Côte-Nord. Rendez-vous du 3 au 5 août au parc des Pionniers de Baie-Comeau. Comme à l’habitude, il y en aura pour tous les goûts durant la fin de semaine et voici cinq produits qui valent le détour.

Tout d’abord, la microbrasserie St-Pancrace adore brasser une nouveauté chaque année pour le Festival de la bière. Tout droit sortie de l’usine, cette Cold IPA sera la nouveauté cette année. Une IPA fermentée à froid, très légère, qui aura des notes citronnées.

Cold IPA de St-Pancrace. Photo courtoisie

La microbrasserie St-Pancrace revient au festival avec la bière qui a été conçue pour l’événement en 2022. C’était un véritable succès pour cette bière blanche sûre à l’argousier, à la framboise, la vanille et lactose.

Flotteur de St-Pancrace. Photo Facebook

La Maui Gold est offerte par la microbrasserie La Souche, au plus grand plaisir des amateurs d’ananas. Il s’agit d’une New England IPA qui met en valeur le fruit et les saveurs du houblon, avec une très grande quantité de de purée d’ananas, en plus d’un houblonnage à froid qui a été réalisé avec trois houblons au profil tropical.

La Maui Gold de La Souche. Photo courtoisie

La microbrasserie Archibald aura son kiosque au festival et quoi de mieux que de profiter de sa fameuse Chipie. Les amateurs de bière rousse seront servis avec celle-ci. Elle présente un réel équilibre entre le malt et le houblon.

Photo Facebook : microbrasserie Archibald

Il n’y a pas que de la bière au festival. De magnifiques cocktails seront préparés par des microdistilleries, telles que Vent du Nord de Baie-Comeau. Guess what est un cocktail rafraichissant, coloré et pétillant, réalisé avec le gin Arkosa⁠.

Cocktail de la distillerie Vent du Nord. Photo courtoisie

