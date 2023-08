Festival de la bière de la Côte-Nord : Éduc’Alcool sensibilise les festivaliers

Pour cette huitième édition, le Festival de la bière de la Côte-Nord fera à nouveau découvrir une panoplie de bières et de cocktails aux gens qui se déplaceront au parc des Pionniers du 3 au 6 août 2023.

La directrice générale d’Éduc’alcool, Mme Geneviève Desautels rappelle l’importance de se poser quelques questions afin de bien planifier notre soirée, sachant qu’il y aura consommation d’alcool. « Nous devons avoir de bonnes motivations et nous devons être dans le bon contexte lorsqu’on consomme de l’alcool », précise Mme Desautels. Elle explique que ce genre de festivals, qui fait découvrir de nouveaux produits, peut parfois rimer avec excessivité. « Qui dit dégustation, peut aussi dire un peu plus qu’à l’habitude », dit-elle.

Selon la directrice générale d’Éduc’alcool, la meilleure solution est définitivement de planifier ses déplacements. « On doit se demander avant même d’y être comment on va y aller et comment on va revenir, de planifier ça », recommande-t-elle. Mme Desautels déconseille l’option de faire un simple alcotest avant de quitter. Selon Éduc’alcool, ce n’est pas une solution responsable sachant que notre jugement peut être altéré par l’alcool en fin de soirée. Opter pour des produits sans alcool pendant la soirée est aussi une des solutions proposées.

Sur la page Facebook de l’évènement, le comité organisateur a d’ailleurs émis quelques règles de sécurité dont entre autres un contrôle à l’entrée pour s’assurer de l’âge légal des festivaliers qui détiendront un billet pour adulte.