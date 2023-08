Baie-Comeau aura son équipe senior

Le hockey senior sera bel et bien de retour à Baie-Comeau pour la saison 2023-2024. L’équipe Les Pionniers de Baie-Comeau a confirmé la nouvelle sur sa page Facebook le 4 août.

L’organisation promet de donner plus de détails prochainement.

Rappelons que Les Pionniers ont été mis en action lors de la dernière saison afin des tester le marché baie-comois à la fin mars avec la tenue d’un match d’exhibition au Centre Henry-Leonard, face aux Gaulois de Port-Cartier.

« On veut créer un happening et sonder l’intérêt des gens. On commence par un match hors-concours et si c’est un succès, on verra si on va de l’avant. Ça dépendra de la réponse des partisans », avait alors mentionné Jean-François Landry, une des deux personnes derrière le projet.

L’objectif est également de donner une option pour les joueurs de 18 ans et plus qui souhaitent continuer leur sport comme il se fait à Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre.

Il y aura donc quatre équipes dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord cet hiver.