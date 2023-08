C’est l’heure des demandes de dons et commandites à la MRC HCN

Jusqu’au 30 septembre, les organismes à but non lucratif peuvent soumettre à la MRC de La Haute-Côte-Nord leur demande de contribution financière dans le cadre de la Politique sur les dons et commandites.

Afin que leur demande soit recevable, les organismes doivent s’assurer de remplir le formulaire

prévu par la MRC et de fournir les documents requis au dépôt de celle-ci. Ils doivent également exercer leur mission sur le territoire.

Le formulaire est disponible sur le site Web de la MRC dans la section Services aux citoyens/Fonds et programmes (https://www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/fonds-et-programmes/).