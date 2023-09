L’Alliance interprovinciale interpelle le ministre Boissonnault sur l’assurance-emploi

Les membres de l’Alliance interprovinciale pour l’assurance-emploi rappellent au nouveau ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, l’urgence d’une réforme pour l’assurance-emploi.

L’Alliance a invité l’élu à venir rencontrer ses membres et les travailleurs en région, et une action de mobilisation est prévue le 9 septembre à Grande-Rivière, en Gaspésie.

« À l’heure où nombre de travailleurs de l’industrie saisonnière terminent leur saison de travail, la situation est critique. Partout dans l’est du pays, les membres de l’Alliance reçoivent des appels de travailleurs angoissés qui n’ont pas réussi à cumuler assez d’heures pour recevoir des prestations », s’inquiète Nadia Mongeon, coordonnatrice de Mouvement Action Chômage Pabok Inc, Gaspésie et les îles.

« Si on ne nous entend pas, on va crier plus fort! Ça fait maintenant plusieurs années que le gouvernement nous promet une réforme, sans jamais donner suite », renchérit Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN.

Les membres de l’Alliance Interprovinciale prévoient une série d’actions conjointes pour montrer leur union sur le dossier.

Des membres d’Action-Chômage Côte-Nord seront présents à la mobilisation du 9 septembre pour représenter les travailleurs de la région. Ce jour-là, les citoyens seront invités à téléphoner et écrire en masse au ministre Boissonnault, nouvellement en charge de l’assurance-emploi.

Parallèlement, une lettre cosignée par 17 membres de l’Alliance Interprovinciale a été envoyée le 1er septembre au ministre pour lui proposer une rencontre en région.