Étude sur le pont : La Coalition Union 138 veut des résultats précis

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay dit comprendre la situation à la suite de l’annonce du retard des résultats des études sur pont sur le Saguenay.

« Nous sommes certainement déçus, mais après avoir eu les explications […], nous comprenons et c’est justifié. Mais, évidemment, nous aimerions avoir les résultats demain matin », lance-t-il.

Le comité de liaison, auquel participe la coalition, a été informé en juin du développement des études en cours, par l’équipe des grands projets de l’est du Québec au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Elle croit que la volonté de « bien faire les choses » est positive.

« Nous avons l’obligation d’aller au fond des choses […], car au moment de la prise de décision, le gouvernement en place ne pourra se servir du manque d’informations comme prétexte pour éviter de s’engager envers la construction du pont », déclare le porte-parole.

« Ce que nous voulons, c’est un résultat le plus clair et le plus précis possible », ajoute-t-il.

Un nouvel argument

Concernant les propos du député de René Lévesque, Yves Montigny, sur la Société des traversiers du Québec, Guillaume Tremblay fait le point.

« Ça nous donne des arguments supplémentaires », lance celui qui remarque les diminutions de service. « Ensuite, l’argument de sauver des emplois ne tient plus nécessairement la route », poursuit-il.

« Nous avons beau vouloir fesser fort sur la STQ, mais elle n’a pas de baguette magique pour faire apparaître des travailleurs », martèle le porte-parole. Ce dernier s’assure aussi que dans les données compilées, le détour sur la route 172 par les usagers de la route est pris en compte.

Combien ça coûte?

« Quand les études vont sortir, ça ne sera peut-être pas facile d’avoir un consensus sur la méthodologie, sur les résultats », reprend Guillaume Tremblay.

« Dans le passé, nous avons sorti des chiffres pour le coût du pont. Nous disions que ça coûtait 500 millions de dollars, mais des études parlaient de 1,5 milliard de dollars », constate M. Tremblay, insistant sur l’importance de l’exercice, même s’il y a des délais.

Se mobiliser

Guillaume Tremblay s’exclame ensuite : « Nous espérons que les gens y croient encore! »

« Je pense que la prochaine étape, lors de la décision politique, pour que nous puissions avoir une décision favorable, il faudra absolument que la population se mobilise », conclut-il.

Pour en savoir plus :