Patrimoine mondial de l’UNESCO: le sort de l’Ile d’Anticosti se joue cette semaine

On saura très bientôt si l’Ile d’Anticosti deviendra membre du club sélect des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le sort de l’île du Saint-Laurent sera jeté à l’occasion de la 45e réunion officielle du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO qui se déroule depuis le 10 septembre et jusqu’au 25 septembre à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite. Cette rencontre est l’occasion pour le comité de déterminer lesquelles des candidatures soumises seront retenues.

Les échos sont plutôt favorables pour l’Ile d’Anticosti qui a notamment reçu récemment le soutien de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Sur la vingtaine de candidatures soumises, l’UICN recommande un total de sept sites à l’attention de l’UNESCO en raison de leur « intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité ».

La préfète de la MRC de Minganie Meggie Richard et le directeur général de la municipalité de L’Ile-d’Anticosti Mathieu Gravel sont les représentants régionaux présents à Riyad. Des membres du gouvernement québécois sont également sur place dans l’attente de l’annonce prévue demain mardi 19 septembre ou mercredi 20 septembre.

Rappelons que l’argument phare de la candidature de l’Ile d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO est sa géologie très particulière.

« Selon l’analyse comparative réalisée dans le cadre de l’élaboration de la proposition d’inscription, Anticosti est mondialement reconnue pour ses fossiles uniques datant de la période se situant entre l’Ordovicien supérieur et le Silurien inférieur, soit il y a près de 445 millions d’années! Cette période représente la première extinction massive de la vie animale. Ce jalon important dans l’histoire de la Terre n’a aucun équivalent ailleurs sur la planète », indique Nature Québec.

La concrétisation de ce statut, pour lesquelles des démarches ont été entreprises en 2016, serait une plus- value pour Anticosti et permettrait notamment « la protection de sa géodiversité exceptionnelle, la création d’un réseau d’aires protégées et son rayonnement national et international », toujours selon Nature Québec.

Il est possible de suivre les sessions de travail quotidiennes du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO en ligne.