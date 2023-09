Action-Chômage Côte-Nord : « ce que le gouvernement fait est inhumain »

La directrice générale d’Action-Chômage Côte-Nord n’a pas mâché ses mots pour décrire les actions du gouvernement fédéral face à sa promesse de réforme du régime d’assurance-emploi qui tarde à se manifester.

Le commissaire des travailleurs et travailleuses à la Commission de l’assurance-emploi du Canada Pierre Laliberté était de passage dans la région pour entendre le récit des travailleurs et travailleuses de l’industrie saisonnière de notre région.

« Le gouvernement a les outils pour répondre rapidement, mais va-t-il le faire? », s’est-il questionné.

« Ce que je vais faire avec ce que j’ai entendu aujourd’hui, c’est de prendre ce que j’ai entendu et l’amener à l’attention du nouveau ministre », a-t-il ajouté.

La saison 2023 n’a pas été bonne pour les travailleurs de l’industrie saisonnière, qui devaient jongler avec des températures qui fluctuent, des feux de forêt et une absence de prises en mer.

« Ce qu’on a entendu, c’est qu’ils ont travaillé beaucoup moins cette année. On parle de 7 semaines de moins qu’à l’habitude, qui était déjà problématique à la base », a révélé la directrice d’Action-Chômage Côte-Nord.

« C’est triste comme situation, et c’est inacceptable que le gouvernement laisse des gens dans une telle incertitude économique et dans la pauvreté », s’est-elle désolé.

« Ce que le gouvernement fait est inhumain et inacceptable, et on va continuer à se défendre », a martelé Line Sirois.