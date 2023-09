Mieux équiper les pompiers en sauvetage

Mieux équiper les pompiers qui vont en sauvetage en forêt, voilà ce que veulent faire les municipalités formant l’Entente intermunicipale en services de sécurité incendie sur la Haute-Côte-Nord.

Au nom de l’Entente intermunicipale, la Ville de Forestville a adopté une résolution le 12 septembre pour déposer à la MRC de la Haute-Côte-Nord une demande d’aide financière en ce sens.

Une somme de 42 000 $ est demandée dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS). Elle servira, si la demande est acceptée, à se procurer de nouveaux équipements de sécurité et de sauvetage.

« On demande des vêtements pour aller en sauvetage en forêt. On parle aussi de lampes. Ce n’est pas la petite lampe frontale dont on a besoin pour aller faire du ski de fond. Ça prend des équipements un peu plus spécialisés », explique la mairesse de Forestville et présidente de l’Entente intermunicipale, Micheline Anctil.

Lors de la séance du conseil municipal, l’élue a précisé que l’équipement dont disposent les pompiers pour combattre les incendies n’est pas toujours adéquat pour d’autres types d’intervention.

« Nos pompiers ont de l’équipement pour l’incendie, des bunkers, des salopettes, des gros chapeaux, des bottes. C’est extrêmement pesant et c’est pour aller au feu. Alors que quand on va en sauvetage, ça pourrait même être très dangereux d’avoir cet équipement. Si on va sur les crans, sur les rochers, ce n’est pas l’équipement qui est requis », illustre-t-elle.

Selon Mme Anctil, le nombre de sauvetages spécialisés est en hausse. « Ça vaut la peine pour la sécurité des pompiers premièrement et aussi pour être bien équipés pour aller faire le travail », ajoute la mairesse.

Quatre interventions en deux semaines

La présidente de l’Entente intermunicipale des services de sécurité incendie souhaite avant tout protéger les ressources importantes que sont les pompiers. Ce projet est donc « pour assurer la sécurité de nos pompiers et pompières qui se déploient et augmenter leur capacité d’intervention ».

Surtout que les interventions sont de plus en plus nombreuses en forêt. Pour le prouver, Micheline Anctil raconte quatre sauvetages qui se sont déroulés en l’espace de deux semaines et demie.

« On a eu quatre situations très particulières en l’espace de deux semaines et demie. Les interventions de nos brigades ont carrément sauvé des vies », témoigne-t-elle.

D’abord, une situation d’urgence a eu lieu aux Escoumins quand une dame a fait une embardée en véhicule tout-terrain au 40 km. Elle s’est fait de multiples fractures ainsi qu’une commotion cérébrale. « Ç’a été un sauvetage très important », divulgue Mme Anctil.

À Essipit, une femme s’est blessée sur les crans. « On sait comment ça peut être beau les rochers, les crans, mais il y a aussi là des dangers. En termes de sauvetage ça peut être aussi hasardeux », commente l’élue.

Durant les dernières pluies torrentielles, quatre hommes qui ne sont pas des résidents de la région ont vécu une situation dangereuse. Ils circulaient dans l’arrière-pays quand le chemin a cédé devant eux.

« Quand ils ont voulu rebrousser chemin, le chemin a cédé aussi en arrière. Le ruisseau était devenu une rivière à cause des pluies. Ç’a été tout un sauvetage. Ils ne savaient pas particulièrement où ils étaient et comment se débrouiller en forêt », poursuit Mme Anctil.

Finalement, une autre embardée en véhicule tout-terrain a causé des multiples fractures à une dame dans les environs du 20 km à Forestville.

« On nous demande au niveau des municipalités de se préparer, on est déjà dedans, en fonction des changements climatiques qui nous amènent de grands défis au fil des saisons », de conclure la mairesse de Forestville.

La mairesse de Forestville et présidente de l’Entente intermunicipale en services de sécurité incendie, Micheline Anctil.

Sauvetages maritimes

Rappelons qu’à la suite de la tragédie de Portneuf-sur-Mer survenue en juin, les élus de la MRC de La Haute-Côte-Nord se sont penchés également sur la possibilité d’améliorer l’équipement et la formation des pompiers pour les sauvetages maritimes.

La préfète de la MRC, Micheline Anctil, avait mentionné que l’ajout d’un service de sauvetage nautique était peut-être une solution pour éviter que d’autres drames surviennent. Ce projet ne fait pas partie de la demande d’aide financière déposée ce mois-ci.

Notons que les municipalités faisant partie de l’Entente intermunicipale en services de sécurité incendie sont situées inclusivement entre Colombier et Les Bergeronnes.