Drakkar : Anthony Lavoie se montre optimiste et confiant

« Cette année, on ne repart pas à zéro. Notre mentalité, c’est de reprendre là où on a laissé. »

Ce commentaire significatif provient de la bouche du vétéran défenseur Anthony Lavoie, qui entrevoit la prochaine saison du Drakkar avec beaucoup d’optimisme et de confiance.

À l’aube de sa quatrième campagne au sein du circuit Courteau, le patineur de 19 ans est gonflé à bloc et assure que sa grande motivation est également partagée avec l’ensemble de ses coéquipiers.

« La dernière défaite et l’élimination crève-cœur dans les séries contre Moncton ont fait mal. Et même si on s’est fait couper l’herbe sous le pied, nous en ressortons tous grandis et encore plus prêts à relever le prochain défi », assure le numéro 25.

Équilibre

Très intense à l’entraînement durant la saison estivale, Lavoie s’est rapporté au camp en grande forme. Il sait à quoi s’attendre et apprécie beaucoup ce qu’il constate autour de lui depuis le début des activités.

« Je vois que l’équilibre au sein de l’équipe est parfait présentement. Plusieurs vétérans ont débuté leur carrière en même temps que JF (Grégoire) comme entraîneur-chef. On connaît son système et nous sommes prêts à passer à une autre étape. »

Même si l’équipage baie-

comois aligne 12 nouveaux visages, l’assistant-capitaine trouve la combinaison très intéressante. « C’est un bon mélange entre l’expérience des vétérans et le talent des recrues, qui sont prêtes à évoluer dans un niveau plus relevé. On sait qu’on va être une équipe compétitive. »

Joueur de l’ombre

Détenteur d’un bilan de 4-10-14 en 57 parties en 2022-2023, l’athlète originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse s’est bien débrouillé durant la ronde éliminatoire avec une fiche de 1-4-5 en sept rencontres.

Malgré ses statistiques en attaque, le choix de 2e ronde (25e au total) au repêchage de 2020 est surtout reconnu pour son brio et sa grande stabilité en zone défensive sans oublier sa contribution sur le plan physique.

« Je suis un joueur de l’ombre et je me concentre à bien exécuter tous les détails à chaque partie. J’essaye d’être le plus constant possible même si mon style de jeu ne paraît pas toujours sur la patinoire. »

Avec un défenseur de 20 ans (Chouinard) et trois de 19 ans (Fenenko, Lessard et Lavoie) à la ligne bleue, le navire est bien nanti sans oublier l’apport des Lanthier (17 ans), Bernier (17 ans), Gilbert (17 ans) et Mathieu (16 ans).

« Nous misons sur une très bonne brigade avec des bons gardiens de but. On va être difficile à jouer contre. Personnellement, je suis prêt à prendre de grosses minutes et m’impliquer davantage lors des désavantages numériques. »

Profondeur

Sans vouloir avancer de prédictions officielles sur la position finale au classement général, le sympathique athlète vise haut et sait fort bien que son club peut se tailler une place dans le peloton de tête.

« On va y aller étape par étape tout en s’ajustant du mieux possible. Dans le passé, on se préparait à affronter des équipes plus fortes que nous. Cette année, ce sera l’inverse, mais il ne faut toutefois pas prendre aucun club à la légère », prend-il la peine de préciser.

Avec des vétérans aguerris et de jeunes espoirs talentueux dans ses rangs, le Drakkar entreprend une étape décisive dans son processus, qui laisse entrevoir des futures années beaucoup plus productives.

« C’est la première fois en quatre ans qu’on a une équipe avec autant de profondeur en attaque comme en défense et si tout le monde accepte et joue son rôle, on va aller loin », assure le finaliste du Drakkar au trophée Marcel-Robert (joueur-étudiant par excellence) la saison dernière.

