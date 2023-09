Stéphane Waite visite les gardiens de but autochtones 

Douze jeunes gardiens de but des communautés de Pessamit, Essipit et de Uashat Mak Mani-utenam ont vécu une expérience hors du commun, avec l’entraineur des gardiens Stéphane Waite.

Du 15 au 17 septembre, celui qui a entrainé le gardien de but Carey Price pendant près de 10 ans avec les Canadiens de Montréal, a offert trois jours mémorables à ces jeunes gardiens âgés de 8 à 17 ans, à leurs parents et aux entraineurs des communautés nord-côtières.

« Il y avait des formations comme la préparation d’avant match, la nutrition, le côté mental d’un gardien de but et il y avait des entrainements de glace », explique d’abord l’entraineur de gardien de but pour la communauté de Pessamit, Carl Bacon.

Le temps sur la glace a été grandement apprécié des participants, tout comme les formations théoriques avec ces jeunes athlètes ou encore les ateliers sur les principes de base du gardien de but.

Des jeunes impressionnés

Voir la réaction des jeunes émerveillés devant ce professionnel a été la récompense derrière cette initiative. Rappelons que Stéphane Waite possède une feuille de route impressionnante et qu’il a aussi deux coupes Stanley derrière la cravate, à titre d’entraineur des gardiens avec les Blackhawks de Chicago.

Des parents ont exprimé leur désir de recréer l’expérience pour les jeunes. Un jeune raconte qu’il était plutôt impressionné de côtoyer celui qui a travaillé avec Corey Crawford, un des gardiens favoris de ce partisan des Blackhawks de Chicago. Toucher le dernier casque de Carey Price est aussi un moment dont les jeunes se souviendront, note Carl Bacon.

« J’ose espérer que ça a permis de leur donner une motivation de travailler fort, mentionne-t-il, je suis conscient que ce ne sont pas tous nos gardiens de but qui se rendront dans une classe supérieure, mais si au moins ils veulent travailler fort pour être meilleurs pour eux-mêmes, ça sera mission accomplie. »

Ce dernier remarque avec enthousiasme que M. Waite a démontré de l’intérêt à revenir dans la région.

La particularité du gardien

Des ateliers ont aussi été offerts aux entraineurs afin de développer sur la façon d’entrainer un gardien de but dans les pratiques. M. Bacon indique : « Le gardien de but, c’est une bébite à part, comme nous a dit M. Waite. »

« Un gardien de but, ce n’est pas la même chose qu’un joueur. […] Le gardien de but et l’entraineur des gardiens, ce n’est jamais mis de l’avant. Mais il est un joueur important, un joueur pivot et c’est le seul joueur qui est tout le temps sur la glace », enchaine le passionné de hockey.

« Oui, il y a beaucoup d’entraineurs de gardien de but excellents, mais il sont tous rendus avec l’élite ou le junior majeur », ajoute M. Bacon, qui veut initier les plus jeunes à cet art précis afin d’y donner encore plus de visibilité.