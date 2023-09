Le Festif à l’École visitera 80 écoles

Pour sa septième année, Le Festif! de Baie-Saint-Paul prend du galon puisque le nombre d’école visitées par Le Festif à l’école sera de 80 alors qu’il était de 50 l’an dernier. Le volet éducatif et philanthropique saura à nouveau plaire aux élèves et se déroulera de 2023 à juin 2024.



23 artistes dans 14 régions différentes du Québec font partie du projet: l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Québec, Charlevoix, la Montérégie, l’Outaouais, le Centre-du-Québec, Lanaudière et les Laurentides.



80 écoles seront visitées par Simon Kearney, Greg Beaudin, Sara Dufour, Comment Debord, Lova, Gab Bouchard, Calamine, Samian, Émile Bilodeau, Sensei H, Mantisse, Aswell, Qualité Motel, Lou-Adriane Cassidy, Jérôme 50, Claudia Bouvette, Manu Militari, Les Hay Babies, Lary Kidd, Le Deuxluxes, Vincent Vallières, Rymz ainsi que Philippe Brach.



Le Festif à l’école se décline en plusieurs activités: spectacles gratuits, conférences et ateliers musicaux afin de proposer une expérience plus complète aux jeunes amateurs de musique. Cette série de rencontres permettra aux élèves des écoles primaires et secondaires de côtoyer plusieurs artistes et de se familiariser avec le métier d’auteur-compositeur-interprète et de s’impliquer dans la vie culturelle de leur milieu.

De plus, pour faire rayonner le monde musical à plein, l’organisation a voulu réaliser certaines des tournées en collaboration avec des festivals actifs dans les territoires visités, dont le Festival de Tadoussac, le Festival international de la chanson de Granby et le Festival en chanson de Petite-Vallée

Le Festif à l’école est présenté grâce à plusieurs partenaires financiers tels que le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, le Centre de services scolaires de Charlevoix et la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes.