Éric Maillet : façonneur de trophées

Le sculpteur Bergeronnais Éric Maillet a été désigné pour confectionner un trophée à l’occasion de la 3e remise du prix Norbert Rodrigue, soulignant l’apport exceptionnel d’ambassadeurs du développement social au Québec.

Éric Maillet reçoit le Journal dans son atelier où naissent les œuvres diverses, dérivées des idées qui sortent de la tête du sculpteur.

Son atelier, c’est également là où des matériaux de toutes sortes sont transformés pour renaître dans divers projets artistiques, comme le trophée du prix Norbert Rodrigue créé à partir de pièces de métal du phare du Haut-Fond-Prince au large de Tadoussac.

« Dans cette œuvre, la forme arrondie et ouverte vers le haut et encerclant un noyau central évoque la communauté qui se regroupe autour d’un but commun. Cette forme symbolise l’union, la coopération et l’harmonie, des valeurs qui sont essentielles pour atteindre des objectifs collectifs dans le domaine du développement social », indique le sculpteur.

Le pro des trophées

« En tant qu’artiste, il est important de pouvoir utiliser son talent pour transmettre un message fort et engagé en faveur du développement social. C’est pourquoi j’ai décidé de créer une œuvre qui sera en lien avec les thèmes de la solidarité, de l’entraide et du faire ensemble, afin de contribuer à un changement social positif », relate le forgeron.

L’artiste de chez nous n’en est d’ailleurs pas à sa première confection de trophée.

Il réalise depuis une quinzaine d’années une série de trophées pour Culture Côte-Nord, et pour le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) depuis 2019.

Le sculpteur planche actuellement sur un projet réunissant les élèves de l’école des métiers d’art de Saint-Pons-de-Thomières en France, son village natal.

Le sculpteur confectionnera une œuvre en marbre à partir des dessins d’enfants du niveau de la maternelle et l’aide des étudiants qui étudient en formation de forgeron.

« J’ai eu des réponses positives, et ça risque d’être très intéressant », promet l’artiste.