Deux secteurs coquilliers fermés à la collecte en Haute-Côte-Nord

Deux secteurs coquilliers sont fermés temporairement à la cueillette de toutes les espèces de mollusques à Forestville et Colombier, et ce, à la suite d’une recommandation émise par Environnement et Changement climatique Canada.

” En raison des pluies abondantes, la qualité de l’eau des secteurs a été dégradée. La consommation de mollusques contaminés pourrait engendrer de graves problèmes de santé “, indique Pêches et Océans Canada, par voie de communiqué.

Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Voici les secteurs touchés :

Baie des Chevaux (N-04.1.1.1)

D’un ruisseau sans désignation situé à 500 m au nord de la pointe Laval jusqu’à une pointe à l’ouest du chenal de la rivière Laval.

Anse du Colombier (N-04.4.1)

D’un point situé à 630 m à l’est de l’embouchure de la rivière Colombier jusqu’au phare du cap Colombier.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ou pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, il est possible de consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou de composer le 1-800-463-8558.