Cruauté animale : le dossier de Michael Montigny remis en décembre

Le dossier judiciaire de Michael Montigny, le Septilien qui a défrayé les manchettes en août 2022, se filmant en train de pourchasser des orignaux à bord de son pick up, s’étirera encore.

L’avocat de l’individu, Me Jean-Luc Desmarais, a demandé un report au 18 décembre dans les deux dossiers de son client, lui qui devait comparaître aujourd’hui (10 octobre).

L’argument pour le nouveau délai est la voluminosité du dossier à traiter pour le chef d’avoir « fait souffrir inutilement un animal ». La peine maximale pour cette infraction est de 5 ans d’emprisonnement.

Michael Montigny est aussi accusé d’avoir pourchassé un gros gibier avec un véhicule, accusation en vertu de l’article 27 sur la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Pour cette infraction, il est passible d’une amende variant de 2 500 $ à 12 500 $.

Les faits reprochés à l’homme de 33 ans remontent à août 2022. Il s’était filmé au volant, alors qu’il pourchassait de jeunes cervidés à bord de sa camionnette. Dans la vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, il semble littéralement rouler sur l’une des bêtes à deux reprises.

À la suite des troublants événements, une pétition en ligne avait été lancée pour demander de rendre plus sévères les lois et peines en cas de violence sur les animaux. Plus de 177 000 signatures ont été récoltées.