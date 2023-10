Un tout nouvel emploi : Martin Ouellet revient aux sources

L’ancien député provincial revient aux sources en devenant le nouveau directeur des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques pour la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU), un poste qui a été conçu juste pour lui.

« Martin connaît l’organisation depuis longtemps, il l’a déjà présidé. Il est parti en politique par la suite, il a évolué dans cet univers, mais a toujours gardé un contact avec l’organisation et avec moi », indique en premier lieu Jean-Philippe Messier, directeur général de la RMBMU.

« Il occupe un nouveau poste qu’on crée, si on veut, autour de lui », poursuit-il. Concrètement, M. Messier exerçait certaines fonctions qui seront reliées à ce poste.

« Ça fait partie de nos constats dans la planification stratégique. Nous devons aller vers une stratégie de diversifier le réseau de contacts et de développer une stratégie de positionnement en termes de relations avec les gouvernements », mentionne ce dernier.

« Je continuerai à faire ce que Jean-Philippe a déjà fait, mais de façon plus intense, parce que j’y serai dédié à 100 % », ajoute Martin Ouellet.

« La réserve mondiale a multiplié les partenariats avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, la MRC et la Ville de Baie-Comeau. Nous sommes donc partout avec plein de partenariats, comme avec les Premières Nations […] et ces partenariats doivent demeurer dynamiques », explique M. Ouellet.

Ressource

Avec son expérience et ses contacts en politique, Martin Ouellet vient ajouter une valeur supplémentaire au travail de la RMBMU. Jean-Philippe Messier pointe, entre autres, la finalisation du plan de développement pour la réévaluation de l’organisation par l’UNESCO en 2027. « Nous avons un portfolio de projets très ambitieux », note-t-il.

« Ce n’est pas un objectif d’augmenter l’équipe, c’est une adaptation structurelle en fonction des opportunités qui étaient devant nous », indique M. Messier, citant en exemple le projet majeur de la Station Uapishka.

Jamais bien loin

Le travail de M. Ouellet a grandement été utilisé par l’organisation pour diverses raisons au travers des dernières années. De son côté, il a vu l’organisation grandir.

« Comme l’organisation est en évolution et la région vit aussi une certaine ébullition en matière de sciences, d’innovation et de développement économique, ce sera en quelque sorte mon rôle de mettre à jour nos partenariats sur ce qu’on fait présentement et ce qui s’en vient », mentionne M. Ouellet.

« Quand Martin est parti, on était trois ou quatre employés et on est maintenant une vingtaine, voire une quarantaine, si je compte les employés stations dans nos unités d’affaires », soutient M. Messier, qui souhaite « capter l’opportunité ».

Rappelons qu’à l’automne 2022, Martin Ouellet se lançait en affaires à titre de consultant. « Dans un premier temps, il y a eu une collaboration au niveau de la coordination du plan stratégique », indique le directeur général de la RMBMU. L’apport de M. Ouellet à titre de consultant a été apprécié de l’organisation dans la dernière année.