Il est question d’enjeux bioalimentaires au dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan a réuni une trentaine de membres et partenaires du milieu le 10 octobre afin d’échanger sur les enjeux bioalimentaires et des pêches sur la Côte-Nord, un sujet important à « mettre de l’avant » selon son directeur général, Jeff Dufour Tremblay.

Marilou Vanier, directrice Côte-Nord du Crénau d’excellence Réseau ressources, sciences et technologies marines, ainsi que Martin-Pierre Tremblay, nouveau directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord, étaient les deux invités d’honneur du dîner-conférence au restaurant Pêcherie Manicouagan de Baie-Comeau.

Selon Mme Vanier, l’exercice s’est avéré très pertinent, car ce sont « des secteurs méconnus sur la Côte-Nord malgré qu’ils fassent partie du paysage ».

« Nous avons des défis propres à nos industries et de partager ces enjeux fait en sorte qu’on peut se trouver des alliés », indique cette dernière.

Un des enjeux principaux qui ressort des discussions est l’importance de faire connaitre les ressources et les nombreux produits de la région. « Il y a beaucoup à faire, mais on a déjà fait un bon bout de chemin. On se modernise dans la flotte, on a des équipements qui sont de plus en plus performants et qui ont moins d’impacts sur le milieu marin », mentionne Mme Vanier, tout en faisant référence aux enjeux climatiques.

« Ce qu’on veut aussi, c’est diversifier notre économie. Certains stocks de poissons s’effondrent et on veut être capable de faire des pêches scientifiques, être capable d’aller chercher les données pour nous ouvrir des possibilités vers la pêche et de nouveaux quotas, par exemple, pour des espèces comme le homard dans la région de la Côte-Nord », poursuit-elle.

Communauté

« Le secteur des pêches a besoin d’être soutenu par la communauté », explique M. Dufour-Tremblay. « C’est un secteur qui est caché et peu accessible, mais qui pourrait amener tellement de richesse dans la communauté s’il y avait des moyens de distribuer directement du pêcheur au restaurant », note-t-il.

Marilou Vanier remarque d’ailleurs un changement dans la façon de travailler, partout sur la Côte-Nord : « Le milieu se mobilise. On travaille toutes les régions ensemble. »

« Je pense que sur la Côte-Nord, on a de bons réflexes par rapport à la capacité locale de consommer nos aliments et d’avoir accès à nos produits », soutient Martin-Pierre Tremblay. « Il y a non seulement une implication, mais il y a une fierté d’être Nord-Côtier et d’avoir des produits nord-côtiers qui est grandissante », ajoute Jeff Dufour Tremblay.