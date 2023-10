Organismes et citoyens se rassemblent à Forestville

Une pierre, deux coups, voici ce qu’a fait le comité organisateur de la journée Ici, on s’entraide qui s’est tenue le 17 octobre à Forestville. En plus de réunir des intervenants communautaires et du réseau de la santé, il a permis à la population de découvrir les nombreux services offerts en Haute-Côte-Nord, notamment pour la santé mentale, souvent méconnus.

Cette idée provient d’abord du Regroupement des partenaires en développement social, piloté par Geneviève Dick de la MRC de la Haute-Côte-Nord.

« Les membres ont sorti comme besoin de combiner une journée où les intervenants communautaires et du réseau de la santé puissent se parler tout en invitant les gens à créer des liens avec avec ceux qui offrent les soins », raconte le responsable des communications du comité organisateur, Philippe Vaugeois.

Le coordonnateur clinique au Centre de dépannage des Nord-Côtiers souligne également le désir de « déstigmatiser surtout la connotation que la santé mentale peut avoir ». Au départ, l’activité se destinait particulièrement aux services en santé mentale « pour en parler de façon positive ».

La promotion des services faisait aussi partie des objectifs. « Les services sont méconnus, soutient le porte-parole. Tous les gens qui sont ici gagnent à être connus parce qu’ils ont le cœur sur la main, ils sont là pour les bonnes raisons. Il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas en train de collaborer pour essayer de faire le mieux possible. »

Les organisateurs espèrent donc qu’un événement rassembleur servira d’impulsion pour donner le goût aux intervenants de se voir plus souvent. « On a perdu l’habitude durant la pandémie, je pense », témoigne Philippe Vaugeois.

Franc succès

Philippe Vaugeois ne s’attendait pas à un tel succès pour la première édition de l’événement. Les organismes ont répondu présents tout comme les visiteurs. Un total de 20 kiosques étaient disposés à la salle Ginette-B. Sirois au complexe Guy-Ouellet et plusieurs dizaines de citoyens sont venues en apprendre plus sur les organismes.

Un concept de passeport était utilisé pour dynamiser leur visite. Il mettait à l’avant-plan des mises en situation pour que les participants se mettent dans la peau de n’importe qui ayant besoin d’aide. Ils effectuaient un parcours pour associer la problématique au bon organisme ou service.

« On est vraiment satisfaits. On a dû servir une centaine d’assiettes de spaghetti aujourd’hui. Pour rendre ça plus convivial, il y avait l’offre de nourriture gratuite et la halte-garderie aussi. On a eu 3-4 enfants qui ont apprécié l’animation des éducatrices », dévoile le responsable des communications.

Notons que des organismes communautaires de la Manicouagan s’étaient aussi déplacés pour l’occasion puisqu’ils offrent également leurs services à la population de la Haute-Côte-Nord. Un événement semblable pourrait aussi voir le jour dans le secteur de Baie-Comeau.