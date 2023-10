Boisaco grimpe dans le classement des 300 PME les plus importantes du Québec

Le Groupe Boisaco figure une fois de plus dans le classement des 300 petites et moyennes entreprises (PME) les plus importantes du Québec publié par Les Affaires. Il a même grimpé de 14 places par rapport à l’an dernier pour s’établir à la 88e position.

Pour l’entreprise forestière située à Sacré-Cœur, il s’agit d’une « grande fierté » de se retrouver dans « ce classement de référence au Québec ». Elle est d’ailleurs la seule organisation de la Côte-Nord à faire partie de cette liste.

« On doit ce résultat à nos travailleuses et travailleurs, en forêt, comme à l’usine et au bureau. Toutes et tous ont à cœur d’œuvrer à l’aménagement durable de la forêt, à la valorisation de notre belle ressource renouvelable, tout en assurant la pérennité des forêts favoriser leur résilience et assurer des bénéfices pour les générations futures », souligne le Groupe Boisaco sur ses réseaux sociaux.

La montée de l’entreprise nord-côtière dans le palmarès est notamment due à la hausse de son nombre d’employés qui est passé de 214 en 2022 à 224 en 2023, soit près de 5 % de plus.

Rappelons que le classement des 300 plus grandes PME du Québec, en partenariat avec SOM, est établi en fonction du nombre d’employés à temps plein au Québec au 30 juin 2023 déclaré par chaque entreprise.

Les entreprises ont été sollicitées pour remplir un formulaire de façon volontaire du 1er août au 29 septembre 2023. Celles ayant plus de 300 employés ont été exclues.