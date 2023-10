Fibrose Kystique Canada : 8 jours dans le Sahara pour la cause 

Pour la vie de leur fils et de leur beau-frère, Suzelle Fortier et Sophie Girard iront marcher huit heures par jour pendant huit jours dans le sable du Sahara au Maroc.

Il s’agit du deuxième périple pour les deux Baie-Comoises qui s’entraînent pour ce défi depuis plus d’un an.

Suzelle Fortier et Sophie Girard, âgées respectivement de 75 et 45 ans, parcourront des conditions climatiques difficiles du 11 au 18 novembre en gardant en tête la santé de leur proche Jean-François Lamothe, atteint de fibrose kystique, et celle des dizaines de famille de la région.

Changement de destination par mesure de sécurité

Le Maroc n’était pas la destination initiale. Par mesure de sécurité, Fibrose kystique Canada a décidé d’envoyer les participants canadiens en Afrique du Sud plutôt qu’au Proche-Orient.

« FK Canada désire garantir la sécurité des 26 marcheurs. L’instabilité dans les pays avoisinants de la Jordanie ainsi que les inquiétudes nommées par les participants ont poussé l’organisme à changer la destination de la marche mondiale », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Mme Girard qui s’implique auprès de Fibrose kystique Canada depuis 2003 s’est sentie soulagée de pouvoir faire une randonnée de façon sécuritaire.

« Depuis un an, nous amassons des sous et nous nous entraînons pour aller marcher durant huit jours, pour sauver des vies et non pour mettre nos vies en danger », explique-t-elle.

Mmes Girard et Fortier devaient commencer leur périple à 100 km de Jérusalem où ont eu lieu d’importants bombardements et à 700 km des affrontements actuels de la guerre.

Des milliers de dollars à la recherche

La somme de 9 000 $ était l’objectif de base pour le duo de femmes de cœur. Au moment d’écrire ces lignes, un montant de 9 910 $ a déjà été amassé.

Il est encore possible de faire un don, et ce, jusqu’à la fin de leur aventure. Cet argent servira pour la recherche puisque les participantes assumeront les frais pour le voyage et les équipements.

Sophie Girard précise que ces recherches portent particulièrement fruit auprès de son beau-frère Jean-François.

« Jean-François a la chance d’avoir une meilleure qualité de vie grâce aux nouveaux médicaments qui proviennent de la recherche. Depuis qu’il prend le Trikafta, il n’a jamais aussi bien respirer de toute sa vie », se réjouit-elle.

Vous pouvez faire votre don ici.