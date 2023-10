Le transport adapté gagne en popularité en Haute-Côte-Nord

Les services de transport adapté et de transport avec accompagnement bénévole sont de plus en plus utilisés sur le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Leur gain en popularité demande plus d’investissements.

« Les besoins sont à la hausse en raison du vieillissement de la population et des soins non offerts dans notre région », commente la directrice générale de la MRC, Élise Guignard, par courriel.

En 2022, 135 usagers ont utilisé le transport adapté et 274 ont fait appel au transport avec accompagnement bénévole. Le nombre de transports annuel s’élève respectivement à 1 221 et 2 276 pour les deux services, selon les données transmises par l’instance gouvernementale.

En séance ordinaire le 17 octobre, les maires ont entériné une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable une contribution financière de 177 960 $ pour l’exploitation du service de transport adapté pour l’année 2023.

Les modalités d’application du Programme de subvention au transport adapté prévoient que l’aide financière du ministère correspond à 65 % de l’estimation du coût admissible et que 35 % découlent de la contribution du milieu.

« Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2023 est évalué à 271 795 $ », fait savoir la résolution. Quant à la contribution des usagers, elle correspond approximativement à 65 200 $.

Donc, pour les services de transport adapté, les municipalités et la MRC de La Haute-Côte-Nord prévoient contribuer pour une somme de 28 635 $ cette année. Le surplus éventuel sera réinvesti dans les services de transport adapté régional, le cas échéant.

Fonctionnement

Il existe des entreprises dûment qualifiées et autorisées au sens de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile à effectuer le transport adapté sur le territoire.

« Afin d’utiliser les services du transport adapté, l’usager doit se conformer aux modalités de la Politique d’admissibilité au transport adapté du gouvernement du Québec », rappelle toutefois la conseillère en communication, Marylise Bouchard.

Les demandeurs doivent répondre à deux critères : être une personne handicapée et avoir sur le plan de la mobilité des limitations. C’est ce qui est mentionné dans la politique ministérielle.

L’horaire des transports n’est pas fixe. « La MRC reçoit les demandes des usagers admis au transport adapté et vérifie les disponibilités des transporteurs selon les dates demandées. Des adaptations sont parfois à prévoir selon les disponibilités », ajoute Mme Bouchard.

En ce qui concerne le transport avec accompagnement bénévole, ce sont des conducteurs bénévoles qui sont sollicités.

Un comité de bénévole est en action dans chacune des municipalités de l’ouest de la MRC (Sacré-Cœur aux Escoumins) et le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest dessert les municipalités de l’est (Longue-Rive à Colombier).

Selon la conseillère en communication, il est « possible » que des personnes handicapées aient dû annuler des visites à l’extérieur de la région en raison du manque de bénévoles. « Toutefois, la MRC ne tient pas de registre à cet effet », précise-t-elle.

Pour ce qui est du transport collectif, ce service n’est toujours pas offert en Haute-Côte-Nord. La MRC se concentre sur ceux davantage axés vers des besoins en matière de santé et suivis médicaux.