TVR7 récompensée

L’équipe de la télévision régionale de la Haute-Côte-Nord (TVR7) a remporté un prix pour son émission Sans Tabou lors du dernier congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec à Scott en Beauce.

Le prix récompensait le projet qui correspondait à la mission fondamentale des TCA, soit l’utilité sociale, la valorisation de la culture et du milieu de vie et de l’action communautaire.

Myriam Maltais, journaliste et animatrice à la télévision régionale de la Côte-Nord TVR7 depuis un peu plus d’un an, a été agréablement surprise de remporter le prix de 1 000 $, qui en vaut encore plus en termes de reconnaissance du milieu.

« Ça a été un beau moment », partage-t-elle avec le Journal.

« C’est une belle petite tape derrière l’épaule pour nous dire qu’on a fait un bon travail », ajoute-t-elle.

L’humain en avant-plan

Les sept épisodes de l’émission Sans Tabou abordent des sujets divers, comme la névralgie du trijumeau, le transgenrisme et l’astrologie.

« Sans Tabou, c’est l’être humain en avant-plan », résume l’animatrice

Plusieurs intervenants de chez nous ont participé à l’émission, et mettent toujours en avant-scène un sujet tabou et délicat avec l’aide de leur expérience et de leur témoignages.

« On avait eu beaucoup de retours positifs de la part des gens d’ici qui avaient écouté l’émission, et pas nécessairement des gens de l’extérieur », explique l’animatrice.

« Si ça peut aider quelqu’un qui écoute qui se sent seul avec ce qu’elle vit ça fait notre bonheur », conclut Myriam Maltais.

Une 2e saison déjà annoncée

Les tournages des émissions pour la deuxième saison, dont la diffusion est prévue pour le printemps 2024, commenceront au début du mois de janvier.

” Nous aurons une émission sur le syndrome de Tourette, et une foule d’autres sujets intéressants “, dévoile l’animatrice.

Il reste également des places pour participer à l’émission.

TVR7 continue de couvrir l’actualité régionale, et prépare même une émission à saveur touristique pour l’été 2024.