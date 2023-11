Tadoussac accueillera le congrès annuel en 2025

La municipalité de Tadoussac, conjointement avec la baie des Chaleurs, accueillera le congrès du Club des plus belles baies du monde en 2025 avec ses 26 pays représentés et plus de 100 participants.

La conseillère Jane Chambers Evans représentait la municipalité de Tadoussac à Yeosu en Corée du Sud lors du congrès qui a réuni les représentants des 32 baies du club.

Guy Rousset, le responsable de la baie de Tadoussac et trésorier international des Plus belles baies du monde, était de passage avec les représentants de la baie des Chaleurs, à cheval entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.

La candidature conjointe de la Baie des Chaleurs et de la Baie de Tadoussac a été retenue à l’unanimité pour le congrès de 2025.

Les participants ont pu assisté à des conférences, des visites de la région et des présentations de recherche scientifique.

« C’était intéressant car le congrès n’était pas uniquement axé sur l’aspect touristique. C’était plus dans la veine du développement durable, de la protection et de la conservation des baies », résume la conseillère.

« C’est inspirant pour nous, et ça nous donne des idées pour les sujets que l’on voudrait aborder lors du congrès de 2025 », ajoute-t-elle.