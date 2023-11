Palmarès des déversements d’eaux usées : Port-Cartier mauvais élève

Avec 61 déversements d’eaux usées recensés en 2022, Port-Cartier est la municipalité nord-côtière qui obtient le pire score au palmarès annuel des déversements d’eaux usées publié par la Fondation Rivières.

Le palmarès présente le classement annuel des municipalités pondéré selon l’intensité des déversements par habitant. À titre d’exemple, la pire municipalité québécoise, Caplan, obtient un score de 124,22 à ce chapitre, alors que celui de Port-Cartier est de 23, 01. Sont considérés comme des déversements les rejets, dans les rivières, d’eaux usées n’ayant subi aucun traitement préalable.

Baie-Comeau se classe au 149e rang avec 41 déversements, Sept-Îles au 166e (9 déversements), Blanc-Sablon au 224e rang (131 déversements), Les Escoumins au 286e (6 déversements) et Forestville au 292e (12 déversements). L’Ile d’Anticosti arrive au 305e rang avec 3 déversements.

Le palmarès a pour but d’inciter les municipalités à s’améliorer, indique la Fondation Rivières.

Port-Cartier fait meilleure figure en 2022 puisqu’en 2021, la ville avait obtenu un score de 39, 51 au niveau de l’intensité des déversements par habitant. La Fondation souhaite également que le gouvernement serre la vis aux fautives. « Si les villes étaient surveillées, elles seraient certainement plus enclines à se conformer au règlement », indique-t-on, invitant d’ailleurs la population à faire pression auprès du ministère de l’Environnement.

194 villes et municipalités, soit 10% des ouvrages du Québec, sont en situation d’infraction. Seulement 6 sanctions ont pourtant été émises à ce jour.

Les déversements d’eaux usées, rappelle la Fondation, présentent une menace pour les espèces aquatiques et, plus largement, pour la biodiversité. Ils affectent les prises d’eau potable et limitent la la pratique de certaines activités nautiques