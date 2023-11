Québec finance la construction d’une quarantaine de logements abordables à Fermont

Les travaux de construction pour une quarantaine de logements abordables financés par Québec, la municipalité de Fermont et ArcelorMittal sont en cours.

Des aînés autonomes, des personnes vulnérables et des travailleurs non logés par leurs employeurs dans une optique d’attraction et de rétention de la population dans un milieu isolé pourront bénéficier du projet mis sur pied par la Société d’habitation communautaire de Fermont.

On parle d’habitations modulaires de type duplex. Chaque logement comprendra deux chambres à coucher. Sur les 20 jumelés, quatre seront adaptés pour répondre à des besoins particuliers de mobilités.

Québec investit près de 14M$ dans le projet, par l’entreprise du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) et de la Société d’habitation du Québec (SHQ). La Ville de Fermont injecte plus de 4M$ et ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada 1,8M$.