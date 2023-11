Deux sorties de route sur la 138 dans la Manicouagan

Le mélange de neige et de pluie a fait des siennes ce soir sur la route 138. Deux véhicules ont été victimes de la chaussée glissante et se sont retrouvés hors de la route à Chute-aux-Outardes et Ragueneau.

La Sûreté du Québec confirme toutefois que les deux accidents sont matériels. « Il n’y a aucun blessé ni de fermeture de route », informe la porte-parole Béatrice d’Orsainville.

L’automobiliste s’est retrouvé dans le fossé à Ragueneau tandis qu’à Chute-aux-Outardes, le véhicule est sur l’accotement routier.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec n’ont pas pu se rendre sur place pour l’instant puisqu’ils sont occupés sur des événements plus importants.

Ceux qui n’ont toujours pas installé leurs pneus d’hiver ont jusqu’au 1er décembre pour le faire en respectant la loi.