Mario Cecchini à Baie-Comeau : « Le Drakkar trône au sommet! »

En plus d’ajouter une victoire à son beau tableau le 8 novembre, le Drakkar de Baie-Comeau a reçu la visite de nul autre que Mario Cecchini, le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

M. Cecchini en est à sa première visite sur la Côte-Nord et repart satisfait de ce qu’il a constaté.

« Encourageant » est le mot pour décrire sa rencontre avec l’équipe, en passant par les joueurs, les entraineurs, le personnel administratif et même les représentants de la ville, dont le maire Michel Desbiens.

« Vu que je suis arrivé au mois de mai, je ne peux comparer avec les années passées, mais j’ai senti un enthousiasme et surtout, beaucoup de fierté », déclare-t-il d’entrée de jeu le lendemain matin. « J’ai rencontré des fans dans les estrades. En discutant avec eux, j’ai vu la fierté. Dans les communautés comme Baie-Comeau, on le sent vraiment », ajoute-t-il.

La victoire était la cerise sur le sundae pour la visite de M. Cecchini. « L’équipe gagne et trône au sommet. Elle est classée dans [les meilleurs] au Canada au moment où on se parle », mentionne M. Cecchini.

En effet, en date du 7 novembre, le Drakkar de Baie-Comeau se trouve en 5e position du classement des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

La réalité nord-côtière

L’aller-retour de Montréal à Baie-Comeau, Mario Cecchini l’a fait en voiture pour une raison bien précise. « Ça me permet, à une échelle différente, de vivre ce que les joueurs vivent et de comprendre encore plus le temps qu’ils peuvent passer en autobus. Je trouve ça très enrichissant », explique-t-il.

Sa visite aura également permis à l’organisation du Drakkar d’échanger avec M. Cecchini sur la réalité et les enjeux de l’équipe.

« L’organisation apprécie vraiment le fait qu’il se soit déplacé et qu’il ait pris du temps pour prendre le pouls. On lui a fait visiter l’ensemble des installations », explique d’abord Joëlle Bernier, directrice des opérations et du développement des affaires pour l’organisation du Drakkar.

« On lui a parlé de beaucoup d’enjeux qu’on vit et de nos projets. Souvent, on parle de la Côte-Nord qui a une réalité différente des autres. Donc, chaque fois que les gens peuvent le constater sur le terrain, ça fait en sorte que c’est mieux compris », poursuit-elle.

Cette dernière précise qu’il a été question, entre autres, de l’esprit de partage chez le Drakkar, mais aussi de l’enjeu géographique rendant souvent plus ardue la conciliation avec le travail et les études pour les joueurs.

Le Drakkar, la meilleure équipe?

À cette grande question, le nouveau commissaire de la LHJMQ préfère évidemment ne pas répondre. « C’est une équipe en ce moment qui se positionne très bien », lance-t-il tout en affirmant que le Drakkar est bel et bien une bonne équipe.

« J’ai justement dit aux joueurs hier que leur succès rejaillit partout. […] C’est solide, on sent de la confiance », ajoute ce dernier, prédisant un « bel hiver » pour les Nord-Côtiers.

« Je pense en fait qu’il prend pour toutes les équipes, mais du coin de l’œil, je l’ai vu applaudir hier, donc pour ça, je suis bien contente », s’exclame Joëlle Bernier.

C’est un devoir pour M. Cecchini d’aller à la rencontre des équipes de la LHJMQ. Il n’en est qu’au tout début de sa tournée, mais laisse tout de même entendre qu’il sera de retour dans la région au printemps et certainement à l’automne prochain.