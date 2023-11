LHJMQ : les partisans répondent présents

« Les foules sont en hausse au niveau de la [LHJMQ] », se réjouit Mario Cecchini, discutant des nombreux changements apportés au sein de l’organisation et des équipes depuis son arrivée en poste au printemps.

Le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a accepté ce rôle en mai dernier avec la volonté d’apporter un vent de changement. « L’an passé, il y a eu un point de rupture, je crois […], ou une prise de conscience sur un paquet de choses », mentionne-t-il.

Une organisation en santé ?

Selon M. Cecchini, beaucoup d’équipes de la ligue étaient déjà rendues à un autre niveau, notamment avec des codes de bonne conduite.

« Si la conscience était à 99 %, on a essayé de l’amener à 101 % », lance ce dernier. « On a fait beaucoup de formations au mois de septembre. Beaucoup d’équipes en faisaient déjà aussi. On parle de santé mentale, de reconnaissance, de consentement et d’abus », poursuit-il.

La LHJMQ a rassemblé les directeurs généraux, les entraîneurs ou encore les thérapeutes du sport. Elle a aussi fait un bon nombre d’études de cas avec l’ensemble des équipes pour assurer un bon fonctionnement.

Est-il donc présomptueux de dire que la LHJMQ est plus en santé que jamais et que tous les problèmes sont réglés ?

« Je pense qu’on s’en va vers ça assez vite. Le hockey est un sport qui est compétitif. On aura toujours des enjeux sur la glace », croit l’homme d’affaires. Ce à quoi il ajoute : « Éliminer les bagarres, c’est un autre élément qu’on a fait dès le début. C’est probablement le changement le plus important. Oui, ça a beaucoup fait jaser. »

Il se réjouit qu’après 161 matchs, il y ait eu seulement 4 bagarres, alors que l’an dernier, la ligue en dénombrait une pour 7 matchs.

À lire aussi :